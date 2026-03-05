BAKÚ, ‌5 mar (Reuters) - Azerbaiyán advirtió ‌el ⁠jueves que estaba preparando medidas de respuesta no especificadas, después de que dos drones iraníes cruzaran su frontera e hirieran a cuatro personas ​en el ⁠enclave ⁠de Najicheván, lo que suscitó preocupación por una posible propagación del conflicto en Oriente Medio.

"Estos ​ataques no quedarán sin respuesta", dijo el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán ‌en un comunicado.

Añadió que estaba investigando los ​tipos de drones utilizados en el ​ataque y "preparando las medidas de respuesta necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía del país y garantizar la seguridad de los civiles y las infraestructuras civiles".

El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, negó que Teherán hubiera atacado Najicheván.

"No atacamos a nuestros ​países vecinos", dijo al medio azerbaiyano AnewZ.

El Ministerio de Asuntos Exteriores exigió anteriormente a Irán que "aclare el asunto en ⁠el menor tiempo posible, dé una explicación y adopte las medidas urgentes necesarias para evitar que se ‌repitan incidentes de este tipo en el futuro", y añadió que el incidente "contribuye a aumentar la tensión en la región".

Entregó una nota de protesta al embajador iraní en Azerbaiyán.

Azerbaiyán e Irán ya mantienen relaciones tensas debido a los crecientes vínculos económicos, energéticos y militares de Bakú con Turquía e Israel, miembros de la OTAN, y la ‌escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán corre el riesgo de desencadenar la violencia ⁠entre los vecinos.

Misiles y drones procedentes de Irán cayeron el jueves ‌en el territorio del aeropuerto del enclave azerbaiyano de Najicheván, según informó ⁠a Reuters una fuente cercana al Gobierno de Azerbaiyán.

Aeropuerto ⁠Internacional de Najichevánunos 10 kilómetros de la frontera con Irán,

Los cuatro heridos fueron trasladados al hospital, donde se encuentran en estado estable, según informó a Reuters el Ministerio de Sanidad del enclave sin litoral de Azerbaiyán, que limita con Armenia, Irán y ‌Turquía.

Las imágenes de vídeo verificadas ​por Reuters mostraban humo negro elevándose cerca del aeropuerto y daños en la claraboya del interior del edificio de la terminal. (Información de Nailia Bagirova; redacción de Lucy Papachristou; edición de Mark Trevelyan, Guy Faulconbridge y ‌Andrei Khalip; edición en español de Jorge Ollero Castela y Paula Villalba)