Azerbaiyán promete responder tras cuatro heridos por drones iraníes
BAKÚ, 5 mar (Reuters) - Azerbaiyán advirtió el jueves que estaba preparando medidas de respuesta no especificadas, después de que dos drones iraníes cruzaran su frontera e hirieran a cuatro personas en el enclave de Najicheván, lo que suscitó preocupación por una posible propagación del conflicto en Oriente Medio.
"Estos ataques no quedarán sin respuesta", dijo el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán en un comunicado.
Añadió que estaba investigando los tipos de drones utilizados en el ataque y "preparando las medidas de respuesta necesarias para proteger la integridad territorial y la soberanía del país y garantizar la seguridad de los civiles y las infraestructuras civiles".
El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, negó que Teherán hubiera atacado Najicheván.
"No atacamos a nuestros países vecinos", dijo al medio azerbaiyano AnewZ.
El Ministerio de Asuntos Exteriores exigió anteriormente a Irán que "aclare el asunto en el menor tiempo posible, dé una explicación y adopte las medidas urgentes necesarias para evitar que se repitan incidentes de este tipo en el futuro", y añadió que el incidente "contribuye a aumentar la tensión en la región".
Entregó una nota de protesta al embajador iraní en Azerbaiyán.
Azerbaiyán e Irán ya mantienen relaciones tensas debido a los crecientes vínculos económicos, energéticos y militares de Bakú con Turquía e Israel, miembros de la OTAN, y la escalada de la guerra entre Estados Unidos e Irán corre el riesgo de desencadenar la violencia entre los vecinos.
Misiles y drones procedentes de Irán cayeron el jueves en el territorio del aeropuerto del enclave azerbaiyano de Najicheván, según informó a Reuters una fuente cercana al Gobierno de Azerbaiyán.
Aeropuerto Internacional de Najichevánunos 10 kilómetros de la frontera con Irán,
Los cuatro heridos fueron trasladados al hospital, donde se encuentran en estado estable, según informó a Reuters el Ministerio de Sanidad del enclave sin litoral de Azerbaiyán, que limita con Armenia, Irán y Turquía.
Las imágenes de vídeo verificadas por Reuters mostraban humo negro elevándose cerca del aeropuerto y daños en la claraboya del interior del edificio de la terminal. (Información de Nailia Bagirova; redacción de Lucy Papachristou; edición de Mark Trevelyan, Guy Faulconbridge y Andrei Khalip; edición en español de Jorge Ollero Castela y Paula Villalba)