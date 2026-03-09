Azerbaiyán reabre la frontera con Irán al tráfico de mercancías tras incidente con dron, según TASS

BAKÚ, 9 mar (Reuters) - Azerbaiyán dijo el lunes que había reabierto sus pasos fronterizos con Irán para todo el tráfico de mercancías, según la agencia estatal rusa TASS. Los pasos fronterizos, una de las rutas terrestres más cortas que conectan Irán con Rusia, su aliado, fueron cerrados la semana pasada tras lo que Bakú describió como un ataque con drones iraníes en el enclave de Najicheván.

A última hora del domingo, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, llamó por teléfono a su homólogo azerbaiyano, Ilham Alíyev, para decirle que Irán no había participado en el incidente de Najicheván y que Teherán estaba investigando, dijo la oficina de Alíyev. (Información de Reuters; escrito por Maxim Rodionov; edición de Aidan Lewis; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)