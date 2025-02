Azizi Developments anuncia el lanzamiento de Burj Azizi, la segunda torre más alta del mundo con 725 metros de altura

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--feb. 18, 2025--

Azizi Developments, uno de los principales promotores privados de los EAU, lanzará oficialmente la venta de Burj Azizi, la segunda torre más alta del mundo, con sus impresionantes 725 metros de altura, en un terreno privilegiado de Sheikh Zayed Road, en Dubai.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20250218669341/es/

“Burj Azizi” (Photo: AETOSWire)

El gran acto de presentación, se celebrará en el Coca Cola Arena de City Walk el 18 de febrero, contará con la actuación de la cantante estadounidense Jennifer Lopez (JLo) y recibirá a más de 15.000 asistentes. Entre los invitados se encuentran funcionarios públicos, representantes de los medios de comunicación, agentes de bolsa, bancos e instituciones financieras, inversores, personalidades influyentes y varias celebridades.

Esta torre de más de 131 plantas, cuya finalización está prevista para 2028, ofrece suites, áticos, apartamentos y casas de vacaciones con un precio de entre 10.000 y 17.000 AED por metro cuadrado. También incluirá un hotel de siete estrellas con todas las suites, inspirado en siete temas culturales.

Burj Azizi cuenta con centros de bienestar, piscinas, saunas, cines, gimnasios, minimercados, salones para residentes y una zona de juegos para niños. La torre, única propiedad en propiedad absoluta en Sheikh Zayed Road, albergará también un centro comercial vertical distribuido en siete plantas, un salón de baile de lujo, un club de playa, una plataforma de observación distintiva, una zona de adrenalina y una variedad de opciones gastronómicas de alto nivel.

Una vez terminado, el Burj Azizi está a punto de batir numerosos récords mundiales, entre ellos el del vestíbulo de hotel más alto en la planta 11, el de la discoteca más alta en la planta 126, el de la plataforma de observación más alta en la planta 130, el del restaurante más alto de Dubai en la planta 122 y el de la habitación de hotel más alta de Dubai en la planta 118.

El 19 de febrero se celebrarán otros actos de lanzamiento de ventas en lugares prestigiosos de todo el mundo, entre ellos el Conrad Hotel en Dubai, The Peninsula en Hong Kong, The Dorchester en Londres, JW Marriott Juhu en Mumbai, New York Marriott Downtown, Marina Bay Sands en Singapur, Hotel Four Seasons en Sídney, y el Palace Hotel en Tokio.

El Sr. Farhad Azizi, director ejecutivo del grupo de empresas Azizi, dijo: "Nuestro evento de lanzamiento de ventas de Burj Azizi marcará uno de nuestros momentos de mayor orgullo hasta la fecha. Es uno de los hitos más importantes en nuestra misión de redefinir la vida de lujo y la innovación arquitectónica mientras se da forma al icónico horizonte de Dubái. Burj Azizi será un testimonio de la ambición y búsqueda de excelencia de los EAU, ofreciendo residencias incomparables de ultra lujo, comodidades de clase mundial y características que establecen nuevos estándares en la industria a nivel global."

Añadió lo siguiente: "Extiendo mi más profunda gratitud a Su Alteza el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los EAU y gobernante de Dubai, por su liderazgo visionario, y a las autoridades de Dubai por su inestimable apoyo en la realización de este proyecto innovador posible. Burj Azizi no es solo una estructura; es un tributo a la creciente prominencia del emirato en el escenario mundial. Nos sentimos honrados de jugar un papel en la formación del legado de esta ciudad, uno que prevalecerá para todas las generaciones por venir."

Acerca de Azizi Developments

Azizi Developments es un promotor líder con sede en Dubai, EAU. Con más de 30.000 viviendas entregadas con éxito a inversores locales e internacionales y usuarios finales de más de 100 nacionalidades, el promotor se enorgullece de su amplia cartera de modernas promociones de lujo en los destinos residenciales y comerciales más codiciados de Dubai, su enfoque orientado a la construcción y su compromiso con la transparencia y la atención al cliente. Las propiedades residenciales y comerciales de Azizi son fáciles de invertir y se adaptan a todos los estilos de vida. La promotora tiene como misión internacional desarrollar estilos de vida y enriquecer la vida de sus residentes, centrándose en catalizar la visión y el desarrollo de los mercados en los que opera.

Azizi tiene actualmente en construcción unas 40.000 unidades, cuya entrega está prevista para 2027, por valor de varios miles de millones de dólares estadounidenses. La empresa es conocida por haber construido el segundo rascacielos más alto del mundo y una ópera de 2.500 millones de AED, que es su regalo a la ciudad, como parte de su distrito cultural en Azizi Venice. Azizi cuenta con un sólido historial y una importante cartera de proyectos gracias a su extenso banco de suelo y a sus asociaciones estratégicas con los principales promotores inmobiliarios de Dubai, y desempeña un papel decisivo en el desarrollo de propiedades de categoría mundial en MBR City, Palm Jumeirah, Sheikh Zayed Road, Dubai Healthcare City, Dubai South, Al Furjan, Studio City, Sports City y Downtown Jebel Ali.

*Fuente:AETOSWire

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20250218669341/es/

CONTACT: Azizi Developments

Tizian H. G. Raab

Jefe de Relaciones Públicas y Comunicación, Oficina del Director General, +971558673606

Correo electrónico:tizian@azizidevelopments.com

KEYWORD: MIDDLE EAST UNITED ARAB EMIRATES

INDUSTRY KEYWORD: RESIDENTIAL BUILDING & REAL ESTATE COMMERCIAL BUILDING & REAL ESTATE ENTERTAINMENT CONSTRUCTION & PROPERTY CELEBRITY

SOURCE: Azizi Developments

Copyright Business Wire 2025.

PUB: 02/18/2025 12:00 AM/DISC: 02/18/2025 12:00 AM

http://www.businesswire.com/news/home/20250218669341/es