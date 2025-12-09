Aznar rechaza una moción de censura porque no va a prosperar: "Es como pitar un penalti pero tirarlo fuera a posta"

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha rechazado este martes que el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo presente una moción de censura contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que, a su juicio, no va a prosperar. Según ha dicho, él no ve ninguna ventaja en dar ese paso.

Así se ha pronunciado tras las declaraciones de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre animando a Feijóo a presentar una moción de censura después de Navidades y pidiendo a cuatro diputados del PSOE "justos" que la apoyen y rompan la disciplina, tal y como hicieron un grupo de quince parlamentarios en la abstención de la investidura de Rajoy.

Al ser preguntado si vería bien que el PP impulsase una moción de censura técnica e instrumental para desalojar a Sánchez de Moncloa, Aznar ha indicado que él no ve "qué ventajas iba a sacar de eso". "Es como si me dice, vamos a pitar un penalti pero lo vamos a tirar fuera a posta. Pero eso es que no tiene ningún sentido", ha apostillado.

En este sentido, Aznar ha indicado que la moción de censura "no va a prosperar", dado que Feijóo no tiene los apoyos suficientes. "Como no va a prosperar, ¿para qué se va a presentar?", se ha preguntado en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press.

Interrogado expresamente por las palabras de Aguirre animando a presentar esa moción y si está alentando el transfuguismo cuando habla de cuatro diputados del PSOE "justos", Aznar ha señalado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid tiene todas sus "simpatías" y ha añadido que "es una expresión de buena voluntad". Sin embargo ha insistido en que como él cree que la moción "no se va a producir", no iba a insistir en ella.

"UNA INEPTOCRACIA CORRUPTA"

Aznar ha recordado que en el pasado el Partido Popular "supo unir en un momento determinado todo lo que estaba a la derecha de la izquierda y eso le dio las mayorías". "Si el PP vuelve a unir a lo que está esencialmente a la derecha de la izquierda, pues volverá a tener mayorías", ha aseverado.

Eso sí, ha admitido que ahora "los panoramas son mucho más fragmentados", "mucho más confrontados" y "más difíciles", pero ha indicado que "hay que analizar bien la situación de los países". Por eso, ha apelado "a una mayoría sólida nacional".

"No podemos pasar de una situación de una ineptocracia corrupta, como yo defino esta situación, a un país ingobernable. España ahora no se está gobernando, pero no podemos pasar a una situación de ingobernabilidad. España necesita una mayoría sólida", ha abundado.

En cuanto a la encuesta que publica 'El País' que señala que la mayoría de los votantes del PP preferiría a Isabel Díaz Ayuso antes que a Alberto Núñez Feijóo, Aznar ha afirmado que el presidente del PP es el "líder adecuado" y que "reúne las características que necesita España" de "conocimiento, tranquilidad, mesura, prudencia y decisión".

"Y al final el liderazgo es la suma de todo eso, es convicción, es voluntad, es determinación, pero también, evidentemente, es mesura. Y eso lo tiene Alberto Núñez Feijóo", ha manifestado, para añadir que España necesita una mayoría "bien dirigida" y que "recupere el destrozo constitucional e institucional de estos años y enderece el país".

ADMITE QUE DA "CERO" VALOR A LAS ENCUESTAS DE TEZANOS

En cuanto a las encuestas del CIS que dirige José Félix Tezanos, que comparece este martes en la comisión de investigación del Senado, Aznar ha reconocido que no da valor a sus encuestas. "Cero", ha apostillado.

En este punto, el expresidente del Gobierno ha señalado que no le interesa lo que diga Tezanos. "No recuerdo la última vez que hablé de estas cosas. No me interesan", ha indicado, para añadir que el presidente del CIS está "está haciendo otras tareas que le han encomendado" y no el trabajo que "debía hacer" en este órgano.