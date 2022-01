Aznar sobre la exclusión de Biden a Sánchez: "O tienes la casa en orden o es muy difícil que fuera te escuchen"

Cree que la situación de España es de desorden: está a diez minutos de que las víctimas tengan que pedir perdón a los terroristas

MADRID, 31 Ene. 2022 (Europa Press) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha avisado sobre la exclusión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a su homólogo español, Pedro Sánchez, de la conferencia en la que reunió a las principales potencias para abordar la crisis de Ucrania que "o tienes la casa en orden o es muy difícil que fuera te escuchen", en referencia a las distintas posiciones de los dos bloques del Gobierno sobre el conflicto ucraniano.

Aznar ha asegurado que esta diferencia de posturas en el seno del Ejecutivo perjudica los intereses de España, al tiempo que ha asegurado que España no está en la toma de decisiones sino que "se suma a ellas". Así lo ha trasladado en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, en la que también ha aseverado que la posición internacional de España es "preocupante" y ha caído a posiciones "irrelevantes".

El exlíder 'popular' ha explicado que la posición de España en el marco internacional y su "deterioro" se debe a que se ha "perdido parte de la relación con Estados Unidos" y, en este sentido, se ha preguntado acerca del tiempo que ha transcurrido desde que un presidente de España no se reúne con EEUU. "Al perder esa relación, también pierdes tu peso en Europa y cuando se trata de juntar a los aliados más fuertes a España no se le llaman", ha añadido.

Para Aznar, el hecho de que Biden no haya invitado a Sánchez "no es una anécdota", sino que se trata de una "realidad". "No estamos donde se decide, nos sumamos a decisiones", ha reiterado el exdirigente del PP, que ha apuntado que cuando practicas ciertas políticas que no transmiten fiabilidad es "cuando internacionalmente ganas desconfianza".

También ha trasladado que él siempre mantuvo una buena relación con el presidente ruso, Vladimir Putin, "dentro de la discrepancia". Así, ha puesto de relieve que el segundo país que visitó fue España y que, a partir de ahí, se trazó "una buena relación". Sobre el conflicto actual, ha apostillado que lo que pretende Rusia es "volver a una situación de esferas de influencia".

Preguntado acerca de si considera que el estado político de España es de profunda depresión, Aznar ha señalado que es "de desorden y desconcierto" porque la nación vive un momento de "debilidad" y "está siendo acosada por estandartes del secesionismo". "Estamos a diez minutos o a dos semanas de que las víctimas del terrorismo se les pida públicamente que tengan que pedir perdón a los terroristas", ha lamentado.

También ha apuntado que la economía debería crecer "mucho más de lo que crece" y, sobre los fondos europeos, ha criticado que no conoce cuántos fondos ha recibido España procedentes de la Unión Europea y "en qué se están aplicando".