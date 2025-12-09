Aznar tilda de "error muy grande" que Estados Unidos realizara acciones que concluyeran con la "disolución" de la UE

MADRID, 9 Dic. 2025 (Europa Press) -

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este martes que Estados Unidos cometería un "error muy grande" si llevara a cabo acciones que concluyan con la disolución de la Unión Europea, al ser preguntado por la Estrategia de Seguridad Nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, en el que señala "la amenaza real de un declive de la civilización occidental en el continente europeo".

El 'popular' ha asegurado en una entrevista en 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press, que durante el siglo pasado EE.UU. ya intervino en dos ocasiones "a consecuencia del surgimiento de los populismos nacionalistas en Europa".

Así ha respondido Aznar al escrito del neoyorquino en el que recordaba que Europa sigue gozando de una "importancia vital, tanto estratégica como cultural" para Estados Unidos, y en el que destaca que el objetivo de Washington "debería ser el de ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual" usando como plataforma los "motivos para el optimismo" que percibe, como el resurgimiento del espíritu nacionalista, y "la creciente influencia de los partidos patrióticos europeos".

LA HISTORIA, UNA BUENA MAESTRA

Dicho esto, ha sostenido que desde la Casa Blanca "no parecen haber aprendido esa lección" y ha recomendado que se retrotraigan a la historia para no repetir errores: "Hay veces que la historia es una buena maestra, siempre. Y cuanto menos se sabe de historia, más errores se pueden cometer".

Sin embargo, el expresidente ha reconocido que coincide con el dirigente americano en lo que respecta a los problemas de la inmigración y la demografía. El documento de Trump asevera a este respecto que los problemas residen en las "conflictivas políticas migratorias que están transformando el continente, la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política, la caída de las tasas de natalidad y, por último, la "pérdida de la identidad nacional".

En este sentido, ha destacado la importancia de la demografía y la inmigración. La primera de estas siendo la "principal fuente de poder", así como el gran problema de Occidente. Al hilo, ha agregado que la inmigración es una solución "paliativa" pero nunca sustitutiva de la cuestión demográfica.

Asimismo, ha reivindicado la importancia de que la Unión Europea esté compuesta por "estados muy poderosos". Además, ha recordado la importancia de las naciones como base de la Unión, así como de la convivencia o del desarrollo de las "actividades fundamentales": "La nación es nuestro presente y nuestro futuro y es nuestra historia".