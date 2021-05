Azpilicueta: "Nadie contaba con nosotros y aquí estamos"

El capit√°n del Chelsea, el espa√Īol C√©sar Azpilicueta, se mostr√≥ "muy orgulloso" tras conquistar la primera 'Champions League' de su carrera y record√≥ que "nadie" contaba con ellos al principio de temporada y ahora han conseguido el t√≠tulo despu√©s de "mucho trabajo".

"Es dif√≠cil explicar lo que hemos vivido. Terminar la temporada de esta manera es incre√≠ble. Llevo varios a√Īos en el Chelsea y nunca hab√≠a podido dar este paso pero ahora s√≠. Por supuesto que es una noche muy bonita", indic√≥ Azpilicueta en declaraciones a Movistar.

"La clave es la energ√≠a del grupo, la fuerza, el trabajo colectivo... hoy -por ejemplo- el trabajo de los atacantes ha sido incre√≠ble. Estoy orgulloso del equipo y nos toca celebrar. Nadie contaba con nosotros y aqu√≠ estamos. En enero, ante el Atl√©tico, se pod√≠a pensar que era nuestro √ļltimo paso, pero fuimos poco a poco y hemos cre√≠do en nosotros mismos", a√Īadi√≥.

Adem√°s, el defensa navarro dijo que ha vivido "mucha emoci√≥n" porque lleva "una larga trayectoria". "Es lo m√°ximo que se puede ganar a nivel de clubes y para m√≠ es un orgullo ser el capit√°n de este equipo. Me ha tocado el lado bueno, levantar la copa, pero esto es un trabajo de todos. Nuestra preparaci√≥n ha sido incre√≠ble desde el primer al √ļltimo partido", apunt√≥.

Por √ļltimo, Azpilicueta fue preguntado por su presencia en la pr√≥xima Eurocopa tras haber sido convocado por Luis Enrique. "Ahora, a tope con la selecci√≥n, es algo de lo que tambi√©n me siento orgulloso. Siento much√≠sima alegr√≠a porque representar a Espa√Īa es lo m√°ximo", subray√≥.

"Llevaba dos a√Īos y medio animando al equipo desde la tele pero ahora tengo esa oportunidad y quiero ir a por todas. Tengo esa espinita con la selecci√≥n, quiz√° cuando he jugado no he tenido mi mejor nivel y tengo esa espinita clavada", finaliz√≥.

