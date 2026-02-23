Azul cambia enfoque hacia "crecimiento responsable", descarta adquisiciones tras Capítulo 11

Por Gabriel Araujo

SAO PAULO, 23 feb (Reuters) - La aerolínea brasileña Azul salió de su reestructuración bajo el Capítulo 11, protegida de cualquier nuevo obstáculo potencial, y se centrará en un "crecimiento responsable", dijo a Reuters su presidente ejecutivo, John Rodgerson, al tiempo que descartó cualquier plan de fusión o adquisición

Azul anunció el viernes que había salido del proceso de quiebra en Estados Unidos tras unos nueve meses, y añadió que había logrado sus objetivos de fortalecer su estructura de capital, aumentar la liquidez y reducir el endeudamiento durante el proceso

"Estoy muy contento de dirigir esta empresa ahora que se ha desapalancado. Lo mejor es dirigir una empresa que ha hecho todo lo necesario para sanear su balance", dijo Rodgerson

Azul se acogió al Capítulo 11 en mayo de 2025 para reestructurar su deuda, como parte de una ola de aerolíneas latinoamericanas que solicitaron protección por bancarrota tras la pandemia de COVID-19, entre ellas sus rivales Gol y LATAM Airlines

La aerolínea redujo su deuda y sus obligaciones de arrendamiento en unos 2.500 millones de dólares durante el proceso, que también incluyó la obtención de casi 1.400 millones de dólares a través de deuda y 950 millones de dólares en inversiones de capital

"Sabemos que la empresa con el menor apalancamiento ganará la carrera. Es tan simple como eso. Estamos en un país con muchas incertidumbres, por lo que lo que hemos hecho ahora es proteger a la empresa para que pueda soportar cualquier cosa", afirmó Rodgerson

Azul salió del proceso de quiebra con un ratio de apalancamiento neto inferior a 2,5, frente al 3,3 registrado durante la pandemia, señaló el director ejecutivo

UNITED Y AMERICAN RESPALDAN LA REESTRUCTURACIÓN

Como parte de la reestructuración de Azul, American Airlines y United Airlines han acordado invertir en la aerolínea brasileña

Azul recibió 100 millones de dólares de United y firmó un compromiso con American para una inversión adicional de 100 millones de dólares en capital, sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio

"Podrían haber invertido en cualquier otra empresa, pero decidieron unirse a nosotros", dijo Rodgerson. "Quieren la conectividad que tenemos dentro de Brasil"

La reestructuración también puso fin a cualquier idea de fusión, añadió

En 2025, la aerolínea mantuvo conversaciones con Abra Group sobre una posible fusión con Gol, controlada por Abra, pero estas terminaron en septiembre, cuando Azul centró su atención en el proceso del Capítulo 11. También tuvo un intento fallido de fusionarse con LATAM en 2021

"Olvídese de ello", dijo Rodgerson cuando se le preguntó sobre una posible fusión. (Reporte de Gabriel Araujo; edición de Anil D'Silva; Editado en Español por Ricardo Figueroa)