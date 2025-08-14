Azul registra pérdida neta ajustada de 475,8 millones de reales en el segundo trimestre

SAO PAULO, 14 ago (Reuters) - Azul registró un beneficio neto de 1290 millones de reales en el segundo trimestre de 2025, frente a una pérdida de 3560 millones de reales en el mismo periodo del año anterior, según el balance de la compañía divulgado el jueves.

En términos ajustados, sin embargo, la aerolínea tuvo una pérdida neta de 475,8 millones de reales en el segundo trimestre. El resultado representa una caída del 29% del resultado negativo en comparación con las pérdidas ajustadas de 669,7 millones de reales registradas un año antes.

Las ganancias ajustadas de la compañía antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) ascendieron a 1140 millones de reales entre abril y junio, un aumento del 8,6% en comparación con el segundo trimestre de 2024. (Reporte de Bernardo Barbosa; Editado en español por Javier Leira)