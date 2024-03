Azul reporta beneficio de 80 millones dólares en cuarto trimestre, mejora previsión ebitda para 2024

SAO PAULO, 28 mar (Reuters) - La compañía aérea Azul anunció el jueves que obtuvo un beneficio neto de 403,3 millones de reales (unos 80 millones de dólares) en el cuarto trimestre de 2023, lo que supone un aumento del 74,5% con respecto a los resultados de un año antes.

En términos ajustados, sin embargo, la empresa tuvo una pérdida neta de 270,6 millones de reales en los últimos tres meses de 2023, un 55,7% menos que el resultado negativo registrado un año antes.

Azul declaró que los resultados no están auditados y que no podrá entregar los estados financieros auditados y el informe del auditor independiente para 2023 dentro del plazo legal, "ya que el trabajo de los auditores independientes en relación con la revisión de dichos estados aún no se ha completado".

La compañía también anunció que espera tener un EBITDA en 2024 de alrededor de 6.500 millones de reales, por encima de la proyección anterior de 6.300 millones, y superior a los 5.200 millones obtenidos en 2023, que a su vez fue un 61,4% superior al rendimiento del año previo.

La mejora en la estimación del EBITDA es "el resultado del robusto entorno de demanda en los mercados nacional e internacional y de la evolución positiva (reducción) de los precios del combustible, junto con el crecimiento previsto de la capacidad y un mayor número de aviones de bajo consumo de combustible que entran en la flota", dijo la compañía.

Los resultados de Azul se conocieron poco después de que su rival Gol, que atraviesa un proceso de reorganización judicial en Estados Unidos, publicara una pérdida de 1.100 millones de reales en el cuarto trimestre.

Azul mantuvo su previsión de apalancamiento financiero para este año en torno a 3 veces, después de 3,7 veces a finales de diciembre, lo que supuso una reducción de 2 puntos porcentuales en comparación con finales de 2022.

La compañía también entregó una estimación para el aumento de la capacidad de este año de aproximadamente el 11% en comparación con 2023, "impulsado principalmente por la continuación del fuerte entorno de demanda y la implementación de nuestra estrategia de transformación de la flota".

Azul terminó el año pasado con una flota operativa de 183 aviones, frente a los 141 de Gol. (Por Alberto Alerigi Jr.Editado en español por Javier Leira)