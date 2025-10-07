Azulejos creen que sus gorras del estilo Serie Mundial 1992 son un amuleto de suerte

NUEVA YORK (AP) — Deseando culminar la temporada de Toronto con un título, Jeff Hoffman sugirió cambiar de gorras.

Seis derrotas en siete juegos habían dejado a los Azulejos empatados con los Yankees de Nueva York por el liderato de la AL Este. Eso llevó al relevista de 32 años a enviar a Scott Blinn, director de operaciones del clubhouse de las Grandes Ligas de Toronto, a buscar esas gorras retro con paneles blancos al estilo que los Azulejos usaron cuando ganaron la Serie Mundial de 1992.

Toronto tiene un récord de 5-0 con el atuendo histórico en las últimas dos semanas mientras lleva una ventaja de 2-0 al Juego tres de la Serie Divisional de la AL al mejor de cinco contra los Yankees el martes por la noche.

“No empaqué otra gorra”, dijo el manager John Schneider con una sonrisa el lunes.

Tras una derrota de 7-1 ante los Medias Rojas en el Rogers Centre el 24 de septiembre, Hoffman sugirió a Binn un cambio al atuendo de 1992, que se usó durante la promoción del fin de semana del Salón de la Fama de las Grandes Ligas de Béisbol del 25 al 27 de julio, no porque sea supersticioso, sino porque le gustaba el aspecto. Usando los paneles blancos, los Azulejos habían ganado dos de tres en Detroit para finalizar una serie de cuatro juegos.

“`Necesitamos una nueva combinación. ¿Qué deberíamos usar?'”, dijo Hoffman, recordando la discusión entre los jugadores. "Y dije, `Sé lo que deberíamos usar. Deberíamos usar los azules, las camisetas azules con la gorra de panel blanco.' Y todos se animaron porque no sabían que yo sabía de ellas”.

Blinn encontró las gorras en una sala de almacenamiento del Rogers Centre.

“Solo uso lo que está en mi casillero. Solo usaré lo que nos digan que usemos”, dijo el jardinero cuatro veces All-Star George Springer, rechazando las supersticiones.”

El gerente de equipo de los Blue Jays, Jeff Ross, pensó en el cambio “solo para ver cómo se ve con el uniforme blanco".

“No tenía nada que ver con la racha de derrotas”, dijo Ross en ese momento. “Nos había ido tan bien en casa que no quería hacerlo mientras nos iba bien. Este era el momento de hacerlo. Se ve genial después de una victoria”.

El equipo no los había usado desde el 27 de agosto de 2022, antes de que regresaran este año para la promoción del fin de semana del Salón de la Fama de la MLB.

“Hemos estado jugando bien desde que los hemos estado usando, lo cual es difícil para mi argumento de, oye, no importa qué gorra estemos usando chicos, como, solo necesitamos jugar bien”, dijo Hoffman.

E incluso el desdén de Springer por la superstición solo llega hasta cierto punto. Por ejemplo, no pensaría en pisar una línea de foul.

“Eso”, dijo, “sería una locura”.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes