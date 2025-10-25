Azulejos machacan a los Dodgers en el arranque de la Serie Mundial

Con un Grand Slam de Addison Barger, los Azulejos de Toronto arrollaron este viernes a los Dodgers de Los Angeles por 11x4 en su regreso a una Serie Mundial tras 32 años de ausencia.

Los Azulejos comenzaron 2x0 abajo ante los vigentes campeones de las Grandes Ligas, que venían arrasando en estos playoffs, pero dieron vuelta al marcador con una explosiva sexta entrada de nueve carreras.

Barger y el mexicano Alejandro Kirk conectaron jonrones de cuatro y dos carreras para que el equipo canadiense se adelante 1-0 en esta serie al mejor de siete partidos.

El batazo de Kirk, que empujó un total de tres anotaciones, fue el primer jonrón de un pelotero nacido en México en una Serie Mundial.

El segundo asalto de la serie se disputará el sábado de nuevo en el Rogers Centre de Toronto.

Shohei Ohtani, la superestrella de los angelinos, se anotó también el primer cuadrangular de su carrera en una Serie Mundial, en una noche en que su poderoso equipo recibió un claro mensaje de desafío de los canadienses.

Los Dodgers llegaban lanzados a la final tras ganar nueve de sus 10 partidos de esta postemporada, el último de ellos con una actuación histórica de Ohtani en su doble faceta de bateador y lanzador.

Los californianos estaban decididos a dar el primer paso hacia el bicampeonato, pero este viernes se estrellaron ante el mejor equipo como local de la temporada.

Daulton Varshon, con un cuadrangular de dos carreras, neutralizó en el cuarto inning el 2x0 inicial de los Dodgers.

Con el juego igualado llegó el despegue de los Azulejos en la sexta entrada.

Un sencillo de Ernie Clement abrió fuego después de que los Dodgers retiraran a su reputado abridor Blake Snell y las gradas explotaron acto seguido con los vuelacercas de Barger y Kirk.

Los Azulejos, único equipo no estadounidense de las Grandes Ligas, no jugaban el Clásico de Otoño desde sus dos únicos títulos, ganados en 1992 y 1993.

gbv/ma