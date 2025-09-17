Azulejos superan 6-5 a Rays; hilan 6to triunfo y acarician título divisional

TAMPA, Florida, EE. UU. (AP) — Nathan Lukes estuvo involucrado en revisiones de video de jonrones en el plato y el jardín derecho, durante el duelo que los Azulejos de Toronto ganaron el martes 6-5 a los Rays de Tampa Bay para enhebrar su sexta victoria.

Toronto (89-62), que busca su primer título de la División Este de la Liga Americana desde 2015, mantuvo una ventaja de cinco juegos sobre los Yankees de Nueva York, que ocupan el segundo lugar. Joey Loperfido conectó un jonrón y George Springer acumuló tres hits y dos carreras impulsadas.

Tampa Bay (73-78) ha perdido nueve de 11 compromisos, para rezagarse a nueve juegos y medio de Houston por el último comodín de la Liga Americana con 11 juegos restantes. Los Rays tuvieron dos en base con un out en la novena entrada antes de que Jeff Hoffman ponchara a Josh Lowe y Jake Mangum para su 31er salvamento en 38 oportunidades.

Los Rays atrajeron a 8908 espectadores. Es la 18va ocasión en que no agotan las localidades del Steinbrenner Field con capacidad para 10.046.

Toronto construyó una ventaja de 4-0 contra Ryan Pepiot (11-11) con un sencillo impulsor de Addison Barger en la primera entrada y un segundo episodio de tres carreras. Ese ataque incluyó un sencillo de dos anotaciones de Springer y otro de una carrera del dominicano Vladimir Guerrero Jr.

Brandon Lowe terminó un turno al bate de ocho lanzamientos contra el boricua José Berríos en la tercera entrada con un jonrón de tres carreras después de que una revisión de video dictaminó que, aunque un fanático se extendió sobre la pared del jardín derecho e interfirió con Lukes, el batazo habría sido un jonrón de todos modos.

A Lukes se le otorgó un jonrón en solitario contra Joey Gerber en la cuarta entrada a raíz de una revisión de video después de que se le otorgó originalmente un doble en un batazo que golpeó el guante de Lowe y luego la mano de un aficionado detrás de la cerca del jardín derecho.

Loperfido conectó un jonrón en la quinta entrada para una ventaja de 6-3.

Eric Lauer (9-2) lanzó un inning y un tercio sin permitir carreras.

Por los Azulejos, el dominicano Guerrero de 5-2 con una empujada. El mexicano Alejandro Kirk de 4-1. El venezolano Andrés Giménez de 3-0 con una anotada.

Por los Rays, el cubano Yandy Díaz de 4-2 con una anotada. El dominicano Junior Caminero de 3-1.