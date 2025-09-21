Azulejos vencen 8-5 a los Reales y aseguran sus playoffs tras no conseguirlos en 2024

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — El dominicano canadiense Vladimir Guerrero Jr. y el venezolano Andrés Giménez impulsaron dos carreras cada uno mientras los Azulejos de Toronto vencieron 8-5 a los Reales de Kansas City y aseguraron un puesto en los playoffs.

Toronto es el primer equipo de la Liga Americana en asegurar un lugar en los playoffs, regresando a la postemporada por primera vez desde 2023, y mejoró su récord a 90-66 como el mejor de la Liga Americana y líder de la División Este.

Los Azulejos anotaron tres carreras en la segunda entrada con hits impulsadores de Giménez, Tyler Heineman y George Springer. Guerrero conectó un doble de dos carreras en la quinta y Addison Barger siguió con un doble impulsor para darle a Toronto una ventaja de 6-2.

El abridor de Toronto, Trey Yesavage, trabajó cuatro entradas, permitiendo cuatro carreras con cinco hits mientras otorgaba tres bases por bolas y ponchaba a dos. El dominicano Seranthony Domínguez (4-4) lanzó uno 1/3 entradas para llevarse la victoria, y Jeff Hoffman registró su 32º salvamento de la temporada.

Carter Jensen conectó un doble de dos carreras en la cuarta entrada, los venezolanos Maikel García y Salvador Pérez conectaron sencillos consecutivos que impulsaron carreras en la quinta, y Randal Grichuk consiguió una carrera impulsada en la sexta para completar la anotación de Kansas City.

Michael Wacha (9-13) permitió seis carreras limpias en ocho hits en cinco entradas con una base por bolas y cuatro ponches.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes