LA HABANA, 2 ene (Reuters) - Un grupo de sacerdotes de la religión afrocubana, o babalawos, alertó el martes a sus seguidores que se protejan contra un incremento de las enfermedades respiratorias y varias dolencias, mientras que vaticinó un aumento de homicidios este año en medio de una profunda crisis económica en Cuba.

Decenas de babalawos, reunidos el 31 de diciembre en la Comisión de la "Letra del Año", difundieron el martes las predicciones obtenidas mediante un sistema adivinatorio usado por la santería, una de las religiones más populares en Cuba.

"Iroso Umbo", una de las deidades más traviesas en la santería, será el signo que regirá en 2024 y "nos trae buenos augurios y también infortunios", dijo a Reuters el babalawo Lázaro Cuesta, uno de los organizadores de la Letra del Año en el barrio de Diez de Octubre, de La Habana.

"Si usted no respeta los convenios (comerciales), si no cumple con lo que está comprometido, si no da lo que usted promete, si ofrece y no cumple, es terrible lo que nos viene encima", dijo Cuesta.

Los pronósticos de los sacerdotes de la religión afrocubana llegan en momentos en que los cubanos están padeciendo hace unos cuatro años de una creciente escasez de alimentos, medicinas, combustibles y otros bienes.

La economía local se ha desplomado, algo que el gobierno atribuye en gran parte a las sanciones de larga data que le aplica Estados Unidos.

Otro grupo de babalawos, reunidos en la Asociación Yoruba de Cuba, oficialmente reconocida por el Gobierno, publicó el lunes sus predicciones para 2024 y recomendó a las autoridades trabajar sobre la ingesta de alcohol, el consumo de drogas y "el incremento de las actividades delictivas".

La santería o Regla de Ocha es muy popular en la isla caribeña de 11,2 millones de habitantes, que cada enero esperan con ansiedad para conocer sus pronósticos en el nuevo año. (Reporte de Nelson Acosta)