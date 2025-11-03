Babis, ganador de las elecciones checas, firma un acuerdo de coalición con socios euroescépticos

PRAGA, 3 nov (Reuters) -

El partido populista checo ANO, del multimillonario Andrej Babis, firmó el lunes un acuerdo de coalición con aliados de extrema derecha, lo que lo acerca a recuperar el poder tras ganar unas elecciones con promesas de aumentar el gasto y oponerse a las políticas climática y migratoria de la UE.

Babis, de 71 años y ex primer ministro, une fuerzas con el partido Motoristas, escéptico ante el cambio climático, y el SPD, contrario a la Unión Europea y la OTAN.

Los tres partidos suman 108 escaños en la Cámara Baja, que consta de 200 miembros. Babis ha declarado que quiere formar gobierno a mediados de diciembre, a tiempo para aprobar un presupuesto para 2026 y asistir a la última cumbre de líderes de la UE del año.

GIRO EN LA AYUDA A UCRANIA

Si se nombra un gabinete liderado por ANO, este sustituirá a un Gobierno de centro-derecha orientado a reducir el déficit presupuestario y respaldar a Ucrania frente a la invasión rusa.

Babis, que fue primer ministro entre 2017 y 2021, ha prometido poner fin a un programa dirigido por la República Checa y financiado con fondos extranjeros que suministraba munición a Kiev. También se ha comprometido a poner fin a cualquier ayuda a Ucrania con cargo al presupuesto checo, y ha dicho que en su lugar quiere utilizar ese dinero para sus ciudadanos.

Babis se muestra más combativo con la UE y promete rechazar el plan de subsidios domésticos previsto por el bloque para 2027, lo que podría provocar un conflicto legal con la UE.

El proyecto de programa de la coalición afirma que el plan de descarbonización de la UE —el llamado Pacto Verde europeo— es "insostenible" y que el objetivo de acabar con la venta de motores de gasolina en 2035 es "inaceptable".