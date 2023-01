Babis pone en tela de juicio el principio de defensa mutua de la OTAN de cara a la segunda vuelta electoral

El ex primer ministro checo y candidato a la Presidencia del país, Andrej Babis, ha puesto este lunes en tela de juicio el principio de defensa mutua de la OTAN de cara la segunda vuelta electoral de los comicios presidenciales, previstos para este fin de semana.

Sus palabras, que han levantado la pol√©mica, han tenido lugar durante un debate televisado en el que ha asegurado que no enviar√° a Polonia militares checos a pesar de que el territorio polaco sea atacado. "No. Quiero la paz, no la guerra. En ning√ļn caso enviar√© a nuestros hijos a la guerra", ha asegurado, descartando tambi√©n el env√≠o de tropas a pa√≠ses B√°lticos en caso de ataque.

Babis se enfrentar√° en la segunda vuelta al exgeneral de la OTAN Petr Pavel. Las encuestas sit√ļan a Pavel por delante con un 58,8 por ciento de los apoyos frente al 41,2 por ciento de respaldos de Babis.

Pavel, por su parte, ha rechazado las palabras de Babis y ha reiterado el artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque a un miembro de la OTAN representa un ataque a todas las naciones de la organización. Así, ha asegurado que "si somos miembros de una organización de este tipo no es solo para beneficiarnos de la seguridad colectiva sino para contribuir también nosotros mismos".

El vice primer ministro del pa√≠s, Ivan Bartos, ha alertado en un mensaje en su cuenta de Twitter de que las palabras de Babis "suponen un da√Īo concreto y directo para el pa√≠s", adem√°s de una "traici√≥n para los aliados" de Rep√ļblica Checa.

Mientras, el primer ministro, Petr Fiala, ha pedido moderaci√≥n en el marco de la campa√Īa electoral para "no da√Īar los intereses del pa√≠s". Babis, por su parte, ha dado marcha atr√°s poco despu√©s y ha incidido en que "cumplir√≠a con el art√≠culo 5 de la OTAN si ocurriera un ataque real".

