Bacardi celebra los 160 años de MARTINI

Bacardi, una empresa familiar de licores, celebra el 160.° aniversario de MARTINI®, la marca líder en bebidas vermut y vino espumante, con una serie de eventos y presentaciones que destacan su legado como verdadero ícono del estilo y la cultura italianos.

160 years of Italian taste’ draws inspiration from the legacy of MARTINI as a symbol of Italian style and culture. The campaign brings together the brand’s heritage and its vision for the future with imagery that illustrates how the brand is moving into a new era. (Photo: Business Wire)

Desde 1863, martini constituye una presencia pionera en el mundo de las bebidas y en la cultura del cóctel gracias a su artesanía, calidad y sabor muy propios de italia. un aperitivo no sería aperitivo sin martini.

Además, este año es el 30.° aniversario de la incorporación de MARTINI a la cartera de vinos y licores de calidad premium de Bacardi. Desde que Bacardi, una empresa familiar que recientemente celebró su 160.° aniversario, adquirió el Grupo Martini & Rossi en 1993, MARTINI ha formado parte de una creciente cartera de marcas icónicas que hoy incluye a la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, el licor ST-GERMAIN® y, por supuesto, el ron BACARDĺ®.

“Durante 160 años, MARTINI ha sido un ícono de la cultura italiana. A su vez, evoluciona, innova e inspira continuamente a cada nueva generación y mantiene en forma constante el mismo compromiso con la artesanía, la calidad y el sabor excepcional”, señaló Mahesh Madhavan, director ejecutivo de Bacardi Limited. “En la celebración de este hito para MARTINI, continuamos haciendo de MARTINI una marca de estilo de vida italiana moderna, de la que podemos seguir estando orgullosos mientras llevamos su legado a las generaciones futuras”.

La celebración del 160.° aniversario de MARTINI contará con las siguientes actividades:

Nueva campaña mundial de MARTINI: La campaña “160 years of Italian taste” (160 años de sabor italiano) está inspirada en el legado de MARTINI como símbolo del estilo y la cultura italianos. La campaña combina la herencia de la marca y su visión para el futuro con imágenes que ilustran cómo la marca está evolucionando hacia una nueva era. El nuevo trabajo creativo también muestra los cambios en los hábitos de bebida de los consumidores: la innovación más reciente de la marca, el aperitivo MARTINI sin alcohol, está en un lugar central y representa cómo MARTINI responde a la demanda del aumento en la bebida consciente, sin dejar de asentarse en la cultura del aperitivo.

El primer vermut MARTINI añejo: Se trata del MARTINI Maestro 36, un testimonio del impulso constante de la marca con la innovación y creación de nuevas experiencias para cada generación. MARTINI Maestro 36 se añeja durante 36 meses para crear una expresión excepcional y súper premium del vermut clásico. Creado por Beppe Musso, el Master Blender de MARTINI, Maestro 36 captura los 160 años de experiencia en la elaboración de vermuts en una edición limitada de solo 2000 botellas. Para celebrar el apoyo que ha brindado el sector hotelero italiano a MARTINI durante más de 160 años, Maestro 36 se encuentra exclusivamente en bares y restaurantes de Italia.

Bar Pop-up de MARTINI en DAZI Milán: Todos aquellos que se encuentren en Milán, la capital del estilo de Italia, están invitados a unirse a la celebración en este especial bar Pop-up de MARTINI. Puede disfrutar de un inolvidable aperitivo MARTINI en un lugar inolvidable, abierto hasta el 4 de julio.

Estampilla martini: el gobierno italiano celebra los 160 años de martini y los 160 años de una marca icónica made in italy (hecha en italia), con mucho orgullo. para ello, ha lanzado la estampilla postal de martini, disponible en las oficinas de correo a partir de julio en toda italia;

Digitalización de influencers de Terrazza MARTINI para las futuras generaciones: El primer proyecto de digitalización corporativa con el apoyo de Italgas Heritage Lab presenta una colección de 30 000 fotografías tomadas en Terrazza MARTINI desde su inauguración en 1958 para las generaciones futuras. La colección captura generaciones de celebridades e influencers en el destino más de moda de Milán.

MARTINI, una marca fundada en 1863 por el empresario Alessandro Martini y el herbolario Luigi Rossi, tiene un legado que va mucho más allá del mundo de las bebidas. MARTINI ha dejado su huella en todo, desde la cultura hasta el deporte. Estrellas y artistas de Hollywood han colaborado con MARTINI en la creación de campañas publicitarias legendarias; las fiestas de Terrazza MARTINI han impactado en generaciones de líderes del estilo; y las clásicas franjas de carreras de MARTINI son famosas en todo el mundo.

MARTINI puede mirar al pasado y ver un legado extraordinario, así como mirar hacia un futuro lleno de nuevas innovaciones.

Durante generaciones, MARTINI se ha preocupado por temáticas como el medio ambiente, los proveedores y sus comunidades. Los hitos de sustentabilidad de la marca reflejan a Bacardi y su misión de ser la empresa de bebidas espirituosas más responsable en términos ambientales a nivel mundial. En 1987, L'Osservatorio MARTINI (Observatorio MARTINI) se estableció en el norte de Italia como un centro dedicado a promover métodos agrícolas sostenibles. Y tan solo en el último año, MARTINI ha utilizado energía solar para alimentar la destilación de sus productos botánicos y el 100 % de las bodegas de todo el portafolio de MARTINI han obtenido la certificación de sostenibles.

Para ayudar a lograr estos hitos en materia de sostenibilidad, MARTINI ha incorporado en su equipo a Alessandro Garneri, el nuevo Master of Botanicals, y cuenta con Beppe Musso, el Master Blender de MARTINI. Beppe, el octavo Master Blender en los 160 años de historia de MARTINI, ha sido fundamental en la creación del vermut contemporáneo MARTINI Fiero, una mezcla 100 % natural de cítricos, naranja agridulce y vinos blancos crujientes, así como el deliciosamente complejo MARTINI de la gama de aperitivos sin alcohol.

“Este año, MARTINI celebra sus 160 años, pero inspira un espíritu joven”, comentó Beppe Musso. “Nuestro conocimiento y experiencia crece con cada nueva generación y eso se refleja en la calidad y el sabor de cada bebida MARTINI y en nuestro compromiso con prácticas sostenibles que asegurarán nuestro futuro por los próximos 160 años. Eso es lo que realmente me emociona: nuestro legado en el futuro. Este es sólo el comienzo”.

Una de las marcas más emblemáticas del mundo, MARTINI® es el nombre líder en la elaboración de vinos italianos y un proveedor de vinos espumosos y aromatizados de la más alta calidad. El galardonado, vibrante y agridulce sabor de la gama MARTINI es el resultado de mezclas secretas de más de 40 productos botánicos procedentes de los mejores lugares del mundo. Creada por primera vez en 1863 en Turín, Italia, la cartera de MARTINI hoy incluye: MARTINI Fiero, MARTINI Riserva Speciale Rubino, Ambrato y Bitter, MARTINI Bianco, Rosato, Rosso y Extra Dry, MARTINI sin Alcohol Vibrante y Floreale, MARTINI Asti, Prosecco y Rosé Extra Dry.

MARTINI y el logotipo de la bola y la barra son marcas comerciales. MARTINI es parte de la cartera de Bacardi Limited, con sede en Hamilton, Bermudas.

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas alcohólicas más grande del mundo, produce y comercializa vinos y licores de reconocimiento internacional. La cartera de marcas de Bacardi Limited cuenta con más de 200 marcas y etiquetas, como el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, la mezcla de whisky escocés DEWAR'S®, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumosos MARTINI®, el tequila agave azul al 100 % CAZADORES® y otras marcas líderes y emergentes, como el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor elderflower ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace 160 años en Santiago de Cuba y de propiedad familiar, Bacardi Limited emplea a más de 8000 personas, opera plantas de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 170 países.

