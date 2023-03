Bacardi Limited anuncia cambios en la dirección regional

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--mar. 13, 2023--

Bacardi Limited, la mayor empresa privada de bebidas espirituosas del mundo, anuncia hoy el retiro de Francis Debeuckelaere, presidente regional de Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda (EUROC), después de casi 30 años en Bacardi. Francis se retirará de su cargo al final del año fiscal, el 31 de marzo de 2023, y después pasará a desempeñar funciones de consultoría para apoyar la transición y aportar su experiencia en iniciativas de la empresa.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230313005220/es/

Francis Debeuckelaere retires from Bacardi at the end of the fiscal year following a 30-year career with the company. (Photo: Business Wire)

La de Francis es una historia real de ascenso en Bacardi. Desde su primer cargo en 1994 como director local de marketing, pasando por la gestión comercial de grupos de mercado, hasta convertirse en presidente regional. La pasión de Francis siempre ha sido ganar y crear equipos de alto rendimiento, lo que le ayudó a conseguir resultados sólidos en EUROC. Como defensor acérrimo de la hostelería, Francis también ayudó a desarrollar un Consejo Global de Hostelería que obtuvo un éxito y un compromiso increíbles con clientes y mercados clave de todo el mundo.

“ Ha sido un honor formar parte de Bacardi y construir aquí mi carrera en el mundo de las bebidas espirituosas. Esta empresa es realmente especial, y me alegra dejar atrás equipos y marcas fuertes,” afirma Francis Debeuckelaere. “Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado juntos y espero ver prosperar a Bacardi durante las próximas generaciones”.

“Quiero dar las gracias de todo corazón a Francis por sus muchos años de servicio. Es un auténtico profesional del sector y un amigo para muchos de nosotros. Su experiencia y su profundo conocimiento del negocio y los mercados han desempeñado un papel inestimable en la construcción de nuestro negocio y nuestras marcas,” afirma Mahesh Madhavan, consejero delegado de Bacardi Limited.

Tras el retiro de Francisco, Ignacio “Nacho” del Valle asumirá la función de presidente regional, Europa Occidental. Un veterano de más de 25 años de Bacardí, Nacho se ha desempeñado como presidente regional de América Latina y el Caribe (LAC) durante los últimos seis años, transformando el negocio regional mediante la entrega de crecimiento en los mercados clave y liderando la premiumización de varias categorías. Como miembro de la sexta generación de la familia Bacardí, Nacho es un verdadero defensor de la preservación de la cultura única de la empresa y de impulsar resultados de alto compromiso.

“Estoy deseando empezar el próximo capítulo de mi trayectoria en Bacardi y seguir impulsando el amor por la marca de nuestra emblemática cartera”, afirma Ignacio “Nacho” del Valle. Es una tremenda responsabilidad y un privilegio construir sobre el legado de Bacardi de las generaciones que nos precedieron”.

Pete Carr, que el 1 de abril asumirá el anteriormente anunciado cargo de responsable de crecimiento global, sumará el liderazgo de América Latina y el Caribe (ALC) a sus responsabilidades. Además de la región, Pete dirigirá los esfuerzos globales de comercio digital, on-trade y route-to-market.

Vijay Subramaniam, presidente regional de AMEA y Global Travel Retail (GTR), suma Australia y Nueva Zelanda, anteriormente bajo la región EUROC, a sus responsabilidades.

Acerca de Bacardi Limited

Bacardi Limited, la empresa privada de bebidas espirituosas más prestigiosa del mundo, produce y comercializa bebidas espirituosas y vinos reconocidos internacionalmente. La cartera de marcas de Bacardi Limited comprende más de 200 marcas y etiquetas, entre ellas, el ron BACARDÍ®, el vodka GREY GOOSE®, el tequila PATRÓN®, el whisky escocés DEWAR'S® Blended, la ginebra BOMBAY SAPPHIRE®, el vermut y los vinos espumantes MARTINI®, el tequila CAZADORES® elaborado 100 % de agave azul y otras marcas líderes y emergentes como el whisky escocés WILLIAM LAWSON'S®, el licor de flor de saúco ST-GERMAIN® y el vodka ERISTOFF®. Fundada hace más de 161 años en Santiago de Cuba, la empresa familiar Bacardi Limited cuenta actualmente con más de 8.000 empleados, dispone de plantas de producción en 10 países y vende sus marcas en más de 170 países. Bacardi Limited se refiere al grupo de empresas Bacardi, que incluye a Bacardi International Limited. Visite http://www.bacardilimited.com o síganos en LinkedIn o Instagram.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20230313005220/es/

Jessica Merz, Vicepresidenta de comunicaciones corporativas globales,jmerz@bacardi.com

Keyword: bermuda caribbean

Industry keyword: restaurant/bar luxury wine & spirits retail specialty

SOURCE: Bacardi Limited

Copyright Business Wire 2023.

Pub: 03/13/2023 11:48 am/disc: 03/13/2023 11:48 am

http://www.businesswire.com/news/home/20230313005220/es

AP