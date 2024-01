La expresidenta chilena Michelle Bachelet ha descartado este sábado presentarse a las próximas elecciones presidenciales porque "la democracia no merece que la gente se repita".

Bachelet ha apuntado que "hacer el servicio militar obligatorio por tercera vez es un poquito mucho. Y digo también que la democracia no merece que la gente se repita" en una entrevista con un programa de la televisión chilena 13C.

"Yo siempre voy a estar disponible para contribuir y ayudar, pero creo que es necesario que existan rostros frescos. No me refiero a juventud solamente, puede ser una persona no m√°s joven que yo, pero que tenga una mirada diferente y que ame al pueblo chileno. Es tiempo ya de dejar que otro tome esas banderas", ha explicado.

Adem√°s, Bachelet ha apuntado que nunca busc√≥ "ser ministra, Presidenta de la Rep√ļblica, ni pretend√≠ ser ONU Mujeres, ni nada". "Me lo ofrecen y yo digo 'ya, s√≠, bueno, creo que soy capaz para eso', o 'no'", ha relatado.