Bachelet será candidata por Chile a la Secretaría General de la ONU

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha anunciado este martes que presentará a la exmandataria Michelle Bachelet como candidata del país latinoamericano para dirigir la Secretaría General de la ONU en sustitución del actual secretario, António Guterres.

"Es para mí un tremendo honor anunciar que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet como candidata a Secretaría General de Naciones Unidas", ha afirmado ante la Asamblea General de la ONU en una intervención en la que ha resaltado que Bachelet es "una mujer profundamente coherente con los valores" del organismo.

Boric ha destacado asimismo que la exmandataria de 73 años "representa una figura capaz de tender puentes (...) en tiempos de fragmentación y desconfianza" y ha manifestado su "convicción" de que ésta "puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas, una vez más, un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero".

La exdirigente, que ha presenciado su nominación por parte de Boric, ha declarado que "es un honor" ser candidata a secretaria general de un organismo del que ha dicho que conoce "muy bien".

"Sin duda creo que Naciones Unidas ha jugado y va a seguir jugando un rol fundamental en un país, un mundo de paz, un mundo donde todos vamos a tener una vida mejor, así que mi compromiso es ese", ha agregado en declaraciones a la oficina de medios de la ONU quien fuese también secretaria general de ONU Mujeres y Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Bachelet, presidenta de Chile en dos mandatos no consecutivos (2006-2010 y 2014-2018), se presenta así para reemplazar al portugués António Guterres, de 75 años, quien concluirá su segundo período como secretario general el 31 de diciembre de 2026.

De ser elegida, sería la primera mujer en desempeñar el cargo en los 80 años de vida del organismo y la segunda persona de Latinoamérica, dado que el peruano Javier Pérez de Cuéllar ocupó el puesto entre 1982 y 1991.