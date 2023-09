Boston--(business wire)--sep. 7, 2023--

Backlight, la empresa global de tecnología de medios y entretenimiento, anunció que, este mes, regresará a la Convención Internacional de Radiodifusión (International Broadcasting Convention, IBC) con muchas nuevas actualizaciones e integraciones de productos que compartirá con el resto de la industria. Backlight, ubicada en el stand 1.D09, mostrará soluciones innovadoras que mejoran el ciclo de vida del contenido de vídeo para emisoras, creadores de contenido, editores y distribuidores.

Global media and entertainment technology company Backlight will showcase its feature-rich solutions that reduce pain points across the video lifecycle for more streamlined production and monetization at the 2023 International Broadcasting Convention (IBC). (Graphic: Business Wire)

Puede solicitar una reunión con Backlight en la IBC aquí.

Actualizaciones e integraciones de los productos de Backlight

Las soluciones de Backlight contienen una amplia variedad de funciones que permiten a los organismos de radiodifusión y a propietarios de derechos crear más contenido, distribuirlo en todas partes, desbloquear nuevas fuentes de ingresos y gestionar proyectos multimedia y creativos en la nube, todo ello en forma inteligente y económica. A continuación, se enumeran las últimas actualizaciones de los productos que apunta a reducir los puntos débiles a lo largo del ciclo de vida del video para una mayor optimización de la producción y monetización:

Líderes de Backlight compartirán información sobre cómo monetizar el contenido y la producción remota

La IBC contará con la participación de líderes de Backlight que participarán en dos foros de liderazgo intelectual: las cumbres SVG Sport Production y DPP Espress:

Cumbre SVG Europe Sport Production | jueves 14 de septiembre, 2023 at 15:05 CET

Cumbre DPP Espresso | viernes 15 de septiembre de 2023 a las 09:30 CET

Backlight ha sido preseleccionado para recibir tres premios en la IBC

Acerca de Backlight

Backlight Streaming es una compañía de tecnología multimedia global que mejora significativamente cada etapa del ciclo de vida de los contenidos de video y entretenimiento, de la creación a la monetización. Respaldada por un financiamiento de 200 millones de dólares de PSG, Backlight ha adquirido seis compañías de software multimedia líderes desde su lanzamiento en 2021. Las organizaciones que priorizan los contenidos de video resuelven sus desafíos operativos y de misión crítica comercial mediante alianzas con las dos divisiones de Backlight: Backlight Creative y Backlight Streaming. Backlight Creative ofrece galardonadas soluciones de software para una gestión multimedia segura y eficiente, seguimiento de producción y colaboración creativa que incluye iconik, ftrack y Celtx. Backlight Streaming ofrece soluciones nativas de la nube líderes para streaming de video OTT, gestión de contenido, producción de medios, hiperdistribución y software de monetización con Zype y Wildmoka, los editores y transmisores más innovadores del mundo. Para más información, visite backlight.co.

