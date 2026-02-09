Bad Bunny convierte la Super Bowl en una carta de amor a Puerto Rico con la sorpresa de Lady Gaga

Por Angelica Medina

SANTA CLARA, CALIFORNIA, EEUU, 9 feb (Reuters) - Bad Bunny transformó el Levi's Stadium de Santa Clara, en California, en un vibrante homenaje a Puerto Rico durante el espectáculo del descanso de la Super Bowl del domingo, ofreciendo un viaje lleno de energía a través de la cultura de la isla, con la aparición sorpresa de Lady Gaga y un tributo del pionero del reguetón Daddy Yankee.

El deslumbrante espectáculo del medio tiempo marcó un momento histórico para la música latina en el escenario más importante de Estados Unidos, tras la actuación récord de Kendrick Lamar el año pasado, que atrajo a más de 130 millones de espectadores.

Bad Bunny aprovechó la plataforma para celebrar su herencia y consolidar el lugar del reguetón en la cultura mainstream estadounidense.

La elección de Bad Bunny, cuyo nombre completo es Benito Antonio Martínez Ocasio, para participar en el espectáculo del provocó las críticas del presidente de EEUU, Donald Trump, y otros conservadores por las abiertas críticas del artista a la política de inmigración de EEUU.

El domingo, Trump dijo en redes sociales que el espectáculo del descanso de la Super Bowl protagonizado por el cantante fue "absolutamente terrible".

Vestido con un traje blanco, la superestrella de 31 años abrió el espectáculo con "Tití Me Preguntó" mientras recorría viñetas cuidadosamente elaboradas de la vida puertorriqueña: agricultores con sombreros tradicionales, jugadores de dominó y boxeadores.

La actuación alcanzó su punto álgido en un escenario secundario bautizado como "La Casita", donde cantó "Yo Perreo Sola", "Safaera" y "Party", mientras se veía a famosos como Pedro Pascal, Karol G, Cardi B y Jessica Alba bailando entre el público.

En uno de los momentos más teatrales del espectáculo, Bad Bunny irrumpió a través del techo de "La Casita" mientras interpretaba "", y luego se trasladó a un camión blanco donde los bailarines se movían al ritmo de un popurrí en homenaje a las raíces del reguetón: "Gasolina" de Daddy Yankee, "Dale Don Dale" de Don Omar y su propio éxito "EoO".

"Si hoy estoy aquí, en el Super Bowl 60, es porque nunca dejé de creer en mí", declaró mientras los violines interpretaban "Monaco".

Una boda escenificada con el icónico La Rana Concho que se mostró en las pantallas del estadio preparó el escenario para la entrada sorpresa de Lady Gaga. La superestrella del pop cantó una versión salsa de "Die With A Smile" antes de bailar "BAILE INoLVIDABLE" con él.

A continuación, pasó a "NUEVAYol" mientras se mostraba a un niño y a su familia viendo la ceremonia de los Grammy, en la que ganó el premio al Álbum del Año, la primera vez que se otorgaba este galardón a un álbum en español.

Ricky Martin apareció para interpretar "LO QUE LE PASÓ A HAWAii" mientras Bad Bunny izaba la bandera puertorriqueña y cantaba "El Apagón", y el estadio se iluminó antes de que el artista interpretara "CAFé CON RON" y gritara "¡God Bless America!" (Dios bendiga a América), mientras nombraba todos los países del continente y se celebraba un desfile de banderas.

Un letrero con el mensaje "Lo único más poderoso que el odio es el amor" apareció en el estadio, mientras él se despedía del público con "DtMF", la canción principal de su álbum "DeBí TiRAR MáS FOToS", con el que ganó el Grammy.

Los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots por 29-13.

