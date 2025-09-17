Bad Bunny extiende su dominio como el artista más nominado de los Latin Grammy

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bad Bunny confirmó el gran año que ha sido su 2025 al ser revelado el miércoles como el artista más nominado de los Latin Grammy.

En enero lanzó “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, que pronto llegó a las listas de popularidad de Latinoamérica y a nivel global en plataformas como Spotify, lo que marcó el tono de lo que seguiría con su residencia de conciertos en Puerto Rico en el verano.

Ahora en los Latin Grammy tuvo nominaciones en las codiciadas categorías de grabación del año, por partida doble, con “Baile Inolvidable” y “DTmF”, álbum del año y canción del año, esta última también por partida doble por “Baile Inolvidable” y “Dtmf”. La fusión de música urbana con ritmos afrocaribeños de Puerto Rico en su álbum lo llevó también a ser nominado en la categoría de mejor canción de raíces por “Lo que le pasó a Hawaii”.

Es el tercer año en la historia de los Latin Grammy que el astro puertorriqueño es el artista más nominado en los premios a la excelencia musical. En 2022 lideró con 10 menciones y en 2024, obtuvo ocho nominaciones, lo que lo dejó en un empate en primer lugar con Karol G. En total, Bad Bunnny suma 12 Latin Grammy, pero no ha podido conquistar la categoría de álbum del año.

Como era de esperarse, este año fue nominado en las categorías de música urbana, incluyendo mejor fusión/interpretación urbana, mejor interpretación de reggaetón, mejor álbum de música urbana y mejor canción urbana, esta última categoría al doble por “DtMF” y “LA MuDANZA”, para un total de 12 menciones.

Aunque no está solo en la cima, le siguen de cerca, con 10 nominaciones, los artistas alternativos argentinos Ca7riel & Paco Amoroso que también consiguieron menciones dobles en importantes categorías como canción y grabación del año por “El Día del Amigo” y “#Tetas”. De igual manera, se medirán en las categorías de álbum del año y mejor álbum de música alternativa por “Papota”.

Así como en los apartados de mejor canción pop (“El Día del Amigo”) y mejor canción alternativa (“#Tetas”).

Su video de parodia sobre las presiones de la industria musical por conseguir un “Latin Chaddy”, así como de su estrepitoso ascenso a la fama tras un álbum de estudio y su famoso Tiny Desk, fue bien recibido por la Academia Latina de la Grabación, que les dio una nominación en la categoría de mejor video musical versión larga y mejor video musical versión corta.

Parecería que los Latin Grammy serán un duelo de artistas masculinos del momento, pero la academia suele premiar a Natalia Lafourcade y este año la artista mexicana tiene un fuerte argumento con “Cancionera”, el cual la llevó a competir en las categorías de álbum del año y mejor álbum cantautor, así como canción del año y grabación del año por la canción que le da título al disco.

Además de las categorías principales, los caminos de Bad Bunny y Lafourcade vuelven a encontrarse en la flamante categoría de mejor canción de raíces, donde ella compite por partida doble por “Como quisiera quererte” y “El Palomo y La Negra”. Lafourcade también tenía un as bajo la manga al ser nominada en la categoría de mejor álbum pop tradicional por un álbum diferente: “Natalia Lafourcade Live At Carnegie Hall”.

Otros de los artistas más nominados para la 26ª entrega de los Latin Grammy, que se realizará el 13 de noviembre en Las Vegas, son la artista trans brasileña Liniker, con seis, así como Joaquina, Alejandro Sanz y Elena Rose con cuatro. Todos están nominados en la categoría de álbum del año, que completan Rauw Alejandro, Gloria Estefan, Vicente García y Carín León.

Sanz, Jorge Drexler y Conociendo Rusia, Zoe Gotusso, Karol G y Liniker completan la categoría de grabación del año.

El mexicano Edgar Barrera sumó 10 menciones y compite nuevamente como productor y compositor del año por su trabajo con artistas como Iván Cornejo y Shakira.

La categoría de mejor nuevo artista, seguida celosamente por la industria, tiene como nominados a Alleh, Annasofia, Yerai Cortés, Juliane Gamboa, Camila Guevara, Isadora, Alex Luna, Paloma Morphy, Sued Nunes y Ruzzi.

Este año se estrenó la categoría de mejor música para medios visuales y sus primeros nominados son Pedro Osuna por la música de “Cada minuto cuenta”, Camilo Sanabria por “Cien años de soledad”, Federico Jusid por “El eternauta”, Cabra por “In The Summers” y el celebrado creador de bandas sonoras Gustavo Santaolalla por “Pedro Páramo”.

La Academia Latina de la Grabación anunció en vivo los nominados de este año por streaming. La gala de premiación se podrá ver por las plataformas de TelevisaUnivision en Estados Unidos a partir de las 8 p.m. hora del este (0 GMT), con un pre-show de una hora desde las 7 p.m.