Bad Bunny gana el Latin Grammy al álbum del año por “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”

LAS VEGAS (AP) — Bad Bunny ganó el jueves el premio al álbum del año por “DeBí TiRAR MáS FOToS” en los Latin Grammy 2025. El astro puertorriqueño llegó como el más nominado y se fue con el premio mayor de la noche por su álbum homenaje a su natal Puerto Rico.

Como era de esperarse, Bad Bunny arrasó en las categorías de música urbana, llevándose todos los premios posibles para este campo: mejor canción urbana y mejor fusión/interpretación urbana por “Dtmf”, mejor interpretación de reggaetón por “Voy A Llevarte Pa Pr” y mejor álbum de música urbana por “DeBí TiRAR MáS FOToS”.

Karol G sorprendió al ganar el premio de canción del año en una categoría muy reñida con Bad Bunny y CA7RIEL & Paco Amoroso entre los nominados. Sin embargo, su éxito bailable “Si antes te hubiera conocido”, con una base de merengue, fue elegido como ganador.

CA7RIEL & Paco Amoroso llegaron al escenario de los Latin Grammy tras haber ganado cinco premios en la Premiere del Latin Grammy, por lo que al cantar un popurrí de sus éxitos se sintió más como una vuelta de la victoria. Empataron con Bad Bunny para el mayor número de trofeos para un artista.