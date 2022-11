Bad Bunny, Harry Styles y el pódcast 'Estirando el chicle', entre los contenidos más escuchados en Spotify en 2022

Spotify ha dado a conocer el listado de canciones, artistas y pódcast más escuchados en la plataforma este 2022, entre los que destacan Bad Bunny, Harry Styles y 'Estirando el chicle', presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín.

La compañía de audio en 'streaming' ha destacado que el creador de 'Un verano sin ti' ha sido el artista más escuchado del mundo por tercer año consecutivo, ya que el puertorriqueño ha acumulado 18.300 millones de reproducciones en los últimos meses.

A Bad Bunny le siguen la cantautora Taylor Swift, impulsada por la reciente publicación de 'Midnights', Drake (con 50.000 millones de reproducciones en Spotify), The Weeknd, BTS, Ed Sheeran, Justin Bieber, Kanye West y Eminem.

Centrados en las artistas femeninas más escuchadas de 2022, Spotify ha comentado que la cantante de 'Folklore' también vuelve a liderar el listado, seguida de Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish, Ariana Grande, Rihanna, Karol G, Olivia Rodrigo, Adele y Lana del Rey.

Por otra parte, 'As It Was', de Harry Styles, se coloca en primera posición de la lista de canciones más escuchadas de 2022, un tema que ya acumula 1.500 millones de reproducciones, a pesar de estar disponible en la plataforma solo desde el mes de abril, cuando se lanzó el disco al que pertenece 'Harry's House'.

El segundo lugar lo ocupa 'Heat Waves', de Glass Animals, mientras que 'STAY, la colaboración de The Kid LAROI con Justin Bieber, se posiciona en tercer lugar hasta que Bad Bunny se apodera de la cuarta y la quinta posición a nivel mundial, con 'Me porto bonito' y 'Tití me preguntó'.

De ahí que el álbum más escuchado en el mundo este 2022 vía Spotify haya sido el último álbum del puertorriqueño, 'Un verano sin ti'. En segunda y tercera posición se sitúan 'Harry's House', de Harry Styles, 'SOUR', de Olivia Rodrigo, '=', de Ed Sheeran, y 'Planet Her (Deluxe), de Doja Cat.

Bad bunny también lidera en españa, con rauw alejandro y rosalía

De acuerdo con los datos registrados en España y en Latinoamérica, Bad Bunny también repite como el artista masculino más escuchado de 2022, seguido de Rauw Alejandro, Quevedo, Bizarrap, Anuel AA, Duki, Myke Towers, Mora, Rosalía y Feid.

La cantante de 'Motomami' es, precisamente, quien lidera la clasificación de artistas femeninas más escuchadas en España en 2022, junto con Aitana, Karol G, Shakira, Taylor Swift, Ana Mena, María Becerra, Nicki Nicole, Bad Gyal y Becky G.

Algunos de estos nombres se repiten en la lista de artistas españoles más escuchados en España en 2022, donde confluyen tanto hombres como mujeres. Es en este Top 10 donde también se encuentran Morad, C. Tangana, Beny Jr, Omar Montes y Melendi.

Al igual que sucede en los registros a nivel mundial, el último álbum de Bad Bunny se posiciona como el álbum más escuchado en España en 2022, mientras que en segundo y tercer lugar se encuentran 'Motomami +' de Rosalía y 'VICE VERSA', de Rauw Alejandro.

Concluyen la lista 'El Madrileño (La Sobremesa)', de C. Tangana; 'MICRODOSIS', de Mora; Sharma+', de Sebastián Yatra; y 'YHLQMDLG', de Bad Bunny de nuevo. De hecho, el artista puertorriqueño remata esta clasificación con 'El último tour del mundo', que se sitúa en la décima posición de los álbumes más escuchados en España en 2022.

Bad Bunny también está presente en la lista de canciones más escuchadas en España en 2022, que viene encabezada por 'Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52' de Bizarrap y Quevedo. Concretamente, lo hace con 'Tití Me Preguntó', 'Me porto bonit', junto con Chencho Corleone, 'Ojitos lindos', con Bomba Estéreo y 'Tarot', con Jhayco.

Otros de los temas que se incluyen en esta clasificación son 'La Bachata', de Manuel Turizo, 'Desesperados', de Rauw Alejandro, 'Cayó la noche', de La Pantera, Cruz Cafuné, Abhi Hathi, Bejo, EL IMA y Quevedo; y 'Despechá', de Rosalía.

Triunfan los pódcast de humor

Junto con los artistas más reproducidos en todo el mundo y en España, Spotify ha detallado cuáles han sido los 10 pódcast más escuchados en el mundo en 2022, una relación que encabezan 'The Joe Rogan Experience', 'Call Her Daddy', 'Anything Goes With Emma Chamberlain', 'Caso 63' y 'Crime Junkie'.

Esta lista se transforma en España, donde los pódcast más escuchados adquieren en su mayoría temática de humor. La clasificación correspondiente a este país coloca en primera posición el pódcast de 'The Wild Project', aseguido de 'Estirando el chicle' y 'Nadie Sabe Nada' en segundo y tercer lugar, respectivamente.

Además del humor, en España también triunfan los formatos enfocados a la salud mental, el autoconocimiento y las emociones, ya que otros de los títulos que integra esta lista son 'Entiende tu mente', 'El pódcast de Marian Rojas Estapé', 'Por si las voces vuelven' y 'AM'.

Europa Press