Bad Bunny inunda de salsa y plena su regreso a la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Bad Bunny llenó de salsa, bomba y plena el Estadio GNP Seguros en su regreso a la Ciudad de México.

A pesar de la ligera lluvia y un resbalón, el astro puertorriqueño tuvo la noche del miércoles un retorno triunfal después de tres años de ausencia en el territorio mexicano, al presentar el primero de ocho conciertos con entradas agotadas que ofrecerá como parte de su gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Acompañado de toda una orquesta salsera y de Los Pleneros de la Cresta, su presentación sirvió como preámbulo para su show en el Super Bowl de 2026.

La carrera de Bad Bunny se ha caracterizado por su defensa de la identidad latinoamericana y del español como su medio de expresión. Es el primer músico nominado a tres categorías principales de los Grammy, incluyendo grabación, álbum y canción del año, por música totalmente en castellano y con un álbum en el que rinde homenaje a la música puertorriqueña como “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”. Los Grammy se entregarán el 1 de febrero del próximo año.

Además, este año Bad Bunny recuperó su trono como el artista más escuchado del mundo en Spotify. Un título que obtiene por cuarta vez y tras haberlo conseguido en tres años consecutivos entre 2020 y 2022.

“Este show se trata... de la unión de Puerto Rico con México y de América Latina”, dijo antes de interpretar “BAILE INoLVIDABLE”, uno de sus temas con salsa. “Y disfrutar esta noche, disfrutar este momento que no se va a repetir”.

Otros de sus invitados puertorriqueños fueron el grupo Chuwi para la primera parte del concierto en la que interpretó temas como “WELTiTA” y “PIToRRO DE COCO”.

En la sección del concierto en su famosa casita, Bad Bunny habló más de su defensa de la música y la identidad de la región.

“Gracias por haber permitido que lo que tú estás escuchando ahora, es plena de Puerto Rico, mi tierra, mi país, haya llegado tan lejos como lo hicieron ustedes”, señaló. “Lo llevo con orgullo, los represento a ustedes también, a toda la raza latina en el mundo entero, yo quiero que todo el que esté orgulloso de ser de aquí, de esta tierra, como lo estamos nosotros de la nuestra, el que esté orgulloso de ser latino, como lo estamos nosotros, cante”, agregó al interpretar “CAFé CON RON”.

Este es un sentimiento que comparten sus fans que se sienten identificados con un músico orgulloso de sus raíces latinas.

“Me impacta la magnitud del impacto a nivel social, me sorprende … Me encanta que la gente quiera hablar español por él”, dijo a la entrada del concierto María Fernanda Simón, psicóloga de 35 años. “Mucho tiempo … todo lo anglo, lo gringo, lo güero, el inglés era lo ‘in’, lo ‘fashion’ y ahorita verlo al revés me hace sentir emoción, como que ser latino está ‘cool’”.

Varios en el público llevaban pavas, o sombreros de jíbaro puertorriqueño, de factura artesanal mexicana.

Un gran regreso

Bad Bunny no se había presentado en concierto en el país desde 2022 cuando conquistó el Estadio Azteca en dos noches. Ahora lo verá mucha más gente en sus ocho fechas en el GNP para un total de casi medio millón de asistentes.

En varias ocasiones, Bad Bunny agradeció al público por apoyarlo desde el comienzo de su carrera en el lejano 2017, cuando debutó en escenarios mexicanos en el Pepsi Center, un foro con capacidad para unos 7.000 asistentes.

“Creyeron en mí antes de que el mundo entero lo hiciera”, dijo antes de interpretar “Mónaco”. “Han sido justo ustedes y gracias a ustedes, ¡viva México cabrones!”.

El público, que en su mayoría llevaba puestas linternas con forma de cámara fotográfica que les fueron entregadas a la entrada como souvenir, le respondió con una ovación.

Momentos irrepetibles e inesperados

Los conciertos de Bad Bunny incluyen canciones sorpresa exclusivas que no se tocan en otra fecha o en otra ciudad de la gira. Para el concierto del 10 de diciembre en la Ciudad de México, Bad Bunny interpretó su sencillo “Chambea” de 2017.

También incluyó una animación con el sapo Concho que aparece en el cortometraje de “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” protagonizado por Jacobo Morales. En la animación para México, el anfibio contó todo lo que había comido y los lugares que había visitado en la capital, incluyendo el Zócalo, los tacos de birria y el pozole.

Antes de que comenzara el concierto cayó una lluvia ligera en la Ciudad de México. Al parecer el techo mojado de la casita de Bad Bunny, sobre el cual cantó a la mitad de la presentación, quedó demasiado resbaloso por el agua y esto provocó que se cayera de sentón. Rápidamente, se puso de pie y siguió cantando “Efecto”. La lluvia volvió con más intensidad hacia el final de la presentación. Pero ni la caída ni el agua hicieron que el ánimo del público se apagaran.

La gira de Bad Bunny continuará con siete conciertos en la Ciudad de México, tras esto viajará a Chile, Perú y Colombia. Su gran noche en el Super Bowl será el 8 de febrero. Luego seguirá su gira en Argentina.