Bad Bunny, Kendrick Lamar o Lady Gaga podrían hacer historia en los Grammy

Por Lisa Richwine

LOS ÁNGELES, 29 ene (Reuters) - La industria musical entregará sus máximos galardones el domingo en los premios Grammy, donde Bad Bunny, Kendrick Lamar y Lady Gaga competirán por el codiciado premio al álbum del año y la oportunidad de hacer historia.

Trevor Noah volverá a presentar la gala por sexta vez, en lo que, según él, será su última vez como presentador de los Grammy. En Estados Unidos, el programa se retransmitirá en directo por la CBS y se podrá ver en "streaming" en Paramount+ a las 17:00 hora de Los Ángeles (0100 GMT del lunes).

Cualquiera de los tres artistas podría llevarse a casa el galardón al mejor álbum durante la ceremonia en Los Ángeles, según los expertos en premios. Ninguno de ellos ha ganado nunca este premio, que el año pasado se llevó Beyoncé por "Cowboy Carter".

UNA REÑIDA COMPETICIÓN A TRES BANDAS

"Va a estar muy reñido", dijo Paul Grein, editor de premios de Billboard, sobre la categoría de álbumes.

Bad Bunny, el rapero puertorriqueño que encabezará el espectáculo del descanso de la Super Bowl el mes que viene, compite con "Debí tirar más fotos". Sería el primer álbum en español en ganar en esta categoría desde que comenzaron los Grammy hace 68 años.

Si Kendrick Lamar gana por "GNX", sería el primer rapero solista masculino en ganar el premio. Solo dos músicos de hip-hop han sido galardonados en esta categoría: la artista femenina Lauryn Hill y el dúo Outkast.

Para la cantante pop Lady Gaga, el premio al mejor álbum sería el primero de su célebre carrera. Nunca ha ganado ninguno de los cuatro premios Grammy más importantes a pesar de llevar más de dos décadas en la industria musical. Este año compite con el álbum "Mayhem".

Grein predijo que el trofeo sería para Lamar, que ganó cinco Grammy hace un año por el sencillo "Not Like Us".

Los acontecimientos actuales pueden impulsar el apoyo a Bad Bunny, dijo Grein.

BAD BUNNY SE SALTÓ LOS CONCIERTOS EN EEUU POR MIEDO A LAS REDADAS FEDERALES

El cantante se saltó el territorio continental de Estados Unidos en su reciente gira de conciertos, alegando que temía que los agentes federales encargados de aplicar la política de inmigración del presidente Donald Trump se presentaran para arrestar a sus fans.

Ser el encargado del espectáculo del descanso de la próxima Super Bowl, el 8 de febrero, también suscitó objeciones por parte de los críticos, que argumentaron que el entretenimiento del partido del campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano debería ser en inglés.

"Creo que las guerras culturales le favorecen", dijo Grein. "Hay gente que votará por él en parte —no solo por esta razón, pero en parte— como reproche a la retórica antiinmigrante del presidente Trump".

Lamar y Gaga están representados por Universal Music Group. Bad Bunny ha firmado con el sello puertorriqueño Rimas Entertainment.

Los ganadores de los Grammy serán elegidos por los aproximadamente 15.000 miembros votantes de la Academia de la Grabación, compañeros de la industria que incluyen artistas, compositores, productores e ingenieros, cuyas filas se han renovado en los últimos siete años para aumentar la diversidad. Alrededor de 1000 votantes de los Grammy Latinos han obtenido el derecho a votar este año y el 73% de los miembros se han unido a partir del 2019.

El director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., dijo que los cambios reflejan la creciente popularidad de diferentes tipos de música, como el "K-pop" y el "afrobeat", que ahora tienen fans en todo el mundo.

"Para nosotros, la academia, teníamos que estar a la altura", afirmó. "Tenemos que asegurarnos de ser responsables y honrar la música independientemente de su procedencia".

El "K-pop" estará representado en la categoría de canción del año, un honor para los compositores. "Golden", de la película de Netflix "Las guerreras K-pop", se enfrentará a "APT.", un dueto entre la cantante de "K-pop" Rosé y Bruno Mars.

"APT." también competirá por el premio al disco del año, otorgado a los intérpretes y productores, contra "Luther", la colaboración de Lamar con SZA, y "Abracadabra", de Gaga.

En la categoría de mejor artista novel, el músico de R&B y soul Leon Thomas es considerado uno de los favoritos. Ha recibido un total de seis nominaciones a los Grammy, incluida la de álbum del año por "Mutt". Entre sus competidores se encuentran la cantante británica de soul-pop Olivia Dean y el cantante pop Alex Warren.

Entre los artistas que actuarán se encuentran Sabrina Carpenter, Addison Rae y los ocho nominados a mejor artista novel. Los productores han prometido algunas apariciones sorpresa entre los artistas y presentadores que aún no se han anunciado.

(Información de Lisa Richwine; información adicional de Rollo Ross; edición de Howard Goller; edición en español de María Bayarri Cárdenas)