Bad Bunny lleva a Puerto Rico al mundo desde su histórica residencia hasta el Super Bowl

NUEVA YORK (AP) — Las multitudes llevaban flores maga y “pavas”, sombreros de paja que tradicionalmente usan los jíbaros, agricultores rurales puertorriqueños. Bebían cerveza Medalla y bailaban salsa.

En el transcurso de una residencia de 31 fechas en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan, Bad Bunny obró un milagro, inspirando patriotismo en los corazones de un orgulloso pueblo boricua y en aquellos que viajaban a Puerto Rico por primera vez. Actuó en dos escenarios, uno que mostraba la belleza natural de la isla con sus árboles de flamboyán y platanares, y otro, una casita, para la “pari de marquesina” o fiesta en casa.

Si el mundo es un escenario, también podría ser una casita.

En febrero, se puede esperar que el artista cuyo nombre verdadero es Benito Antonio Martínez Ocasio traiga el mismo espíritu al Super Bowl 2026. Y lo hará en español, un momento histórico para la cultura latina.

De Puerto Rico al Super Bowl

La residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny pasó por alto una gira tradicional por Estados Unidos, trayendo aproximadamente medio millón de personas a la isla durante la temporada de turismo de verano y generando un estimado de US$733 millones para Puerto Rico. A lo largo de tres horas, los asistentes fueron guiados a través de una historia musical: éxitos de reggaetón de la singular discografía de Bad Bunny, así como los estilos folclóricos de su último álbum, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

También hubo una historia política: como en la conmovedora canción “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”, un grito de guerra por la autonomía de Puerto Rico. O “El apagón” de 2022, en referencia al huracán María, sus secuelas y la continua ira y frustración por los cortes de energía persistentes y crónicos.

Por supuesto, un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl tradicionalmente dura de 12 a 15 minutos. No es mucho tiempo para llevar a Puerto Rico, o su complicada historia colonial, a la corriente principal de la NFL, pero es suficiente para probarlo.

Vale la pena mencionar que Benito lo ha hecho antes: haciendo una aparición sorpresa en el Super Bowl en 2020, durante la actuación de Shakira y Jennifer López. Cantó en español junto a dos artistas cuyos éxitos bilingües ayudaron a marcar el comienzo de una era de cruce para la música latina en la década del 2000.

Es un heredero directo de sus éxitos, y ha podido abrir la puerta aún más, ayudando a establecer una industria en la que las superestrellas latinas no necesitan grabar su música en inglés para tener una carrera.

Bad Bunny es simultáneamente una opción interesante y obvia para la NFL: uno de los artistas más populares del planeta que entiende que globalizarse significa abrazar lo local, actuando durante el programa de televisión más visto del año.

Una elección con consideraciones políticas

En una entrevista reciente con i-D Magazine, Bad Bunny mencionó que una de las razones por las que su residencia no llegó al territorio continental de Estados Unidos fueron las preocupaciones sobre las deportaciones masivas de latinos.

“Estaba el problema de que el (improperio) ICE podría estar fuera (de mi concierto). Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados”, dijo a la publicación, refiriéndose al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

Cientos de personas han sido detenidas en Puerto Rico desde que comenzaron los arrestos a gran escala a fines de enero, sorprendiendo a muchos en el territorio estadounidense que durante mucho tiempo ha acogido a migrantes.

Esto resuena entre los latinos y la comunidad de habla hispana, que han enfrentado un creciente sentimiento antiinmigrante y redadas, ya que las políticas de inmigración y las acciones ejecutivas del presidente Donald Trump han ampliado enormemente quién es elegible para la deportación.

Bad Bunny ha criticado durante mucho tiempo a Trump y respaldó a Kamala Harris en las elecciones presidenciales de 2024. “Nunca olvidaré lo que Donald Trump hizo y lo que no hizo cuando Puerto Rico necesitaba un líder competente y solidario”, dijo en un video el año pasado.

Para algunos partidarios de Trump, el fichaje de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 es una elección política divisiva. El comentarista conservador Benny Johnson describió a Bad Bunny como un “activista anti-ICE” en Instagram.

Ryan Fournier, presidente de Students for Trump, dijo que “quien elija a estas personas debería ser despedido”.

Para otros, la contratación de Bad Bunny es motivo de celebración. "¡Ve a buscarlos Bad Bunny!”, escribió Bruno Mars en X.

El fundador de Roc Nation, Jay-Z, quien supervisa las elecciones de artistas para el Super Bowl, dijo en un comunicado que lo que Bad Bunny ha “hecho y continúa haciendo por Puerto Rico es realmente inspirador. Nos sentimos honrados de tenerlo en el escenario más grande del mundo”.

Por lo menos, Bad Bunny, que actúa en español y lo hará en el Super Bowl, está listo para hacer historia, demostrando aún más que conectarse con una audiencia estadounidense e internacional no requiere cantar en inglés.

La pregunta es: ¿qué mensajes entregará Bad Bunny en una cultura donde la identidad está politizada?

¿Y qué significa que su actuación llegue en medio de una de las mayores medidas contra la inmigración en la historia de Estados Unidos, donde los latinos son especialmente vulnerables?

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl después de Kendrick Lamar

En febrero, la actuación de medio tiempo del Super Bowl 2025 de Kendrick Lamar hizo arte de su breve set, ofreciendo un metacomentario sobre la raza y Estados Unidos. “La revolución está a punto de ser televisada”, anunció al principio de la actuación.

Contó con el actor Samuel L. Jackson como el Tío Sam, cuyo personaje criticó al rapero y sus bailarines vestidos de rojo, blanco y azul por ser “demasiado ruidosos, demasiado imprudentes, demasiado gueto”, recordándoles que “jugaran el juego”. Existía la sensación de que Lamar estaba rompiendo la cuarta pared, recordando a los espectadores las asociaciones políticas de la NFL después de las protestas Colin Kaepernick y el movimiento Black Lives Matter.

El hecho de que Lamar haya sido capaz de entretejer temas estadounidenses en su actuación histórica como el primer artista de hip hop en solitario en encabezar el codiciado espacio sin duda beneficiará a Bad Bunny. Por lo menos, puede aprender de las narrativas conceptuales y en capas del rapero, que los mensajes en el escenario de la NFL no necesitan ser explícitos para ser efectivos.

Un evento repleto de estrellas

En cada fecha de su residencia, Bad Bunny invitó a celebridades, entre ellas LeBron James, Penélope Cruz y Kylian Mbappé, a unirse a su fiesta. También actuó con muchos músicos, incluidos los pesos pesados de Puerto Rico Jowell y Randy, Arcángel y notablemente Marc Anthony. Ambos interpretaron “Preciosa” a dueto, una canción que Anthony no había cantado en público en 20 años.

“Preciosa” fue escrita por el compositor puertorriqueño Rafael Hernández Marín en 1937 y es vista como un himno no oficial de la isla. Hace referencia a la identidad híbrida de Puerto Rico, una mezcla de las culturas española, africana e indígena taína, y las amenazas que ha sufrido la isla en su larga historia colonial (“No importa el tirano te trate con negra maldad”, dice el coro). La canción llegó poco después de la masacre de Ponce de 1937, en la que una marcha pacífica organizada por el Partido Nacionalista Puertorriqueño terminó en un tiroteo policial donde murieron 19 personas y 200 resultaron heridas.

Es común que las actuaciones de medio tiempo del Super Bowl atraigan invitados sorpresa a sus sets, y sin duda Bad Bunny hará lo mismo, pero a quién elija está por verse.

Si se basa en el libro de Lamar, cualquier colaboración puede tener un peso político velado con la experiencia de su residencia, pero suavizado para la multitud de la NFL.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.