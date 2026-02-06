Bad Bunny se centra en la unidad y la cultura antes de su actuación en la Super Bowl

Por Angélica Medina

SAN FRANCISCO, 6 feb (Reuters) -

Bad Bunny pensaba en su familia, sus amigos y su cultura al prepararse para su histórico espectáculo del descanso de la Super Bowl ⁠LX el domingo, donde los Seattle Seahawks ⁠se enfrentarán a los New England Patriots en la final de la NFL

La estrella puertorriqueña de 31 años, cuyo álbum en los Grammy de la semana pasada, quiere transmitir un sentido de pertenencia a personas de todo el ⁠mundo con ‌su actuación. El espectáculo ​del descanso de la Super Bowl del año pasado, a cargo de Kendrick Lamar, batió récord al atraer a más ​de 130 millones de espectadores.

"Mi mayor sentimiento es el agradecimiento", dijo el artista, que llevaba un inusual gorro con orejas ‌de conejo, a los periodistas el jueves. "Me emociona más la gente que yo ‌mismo, mi familia, mis amigos, las personas que sé ​que siempre han creído en mí y que están felices por este momento y por la cultura."

Destacó la unidad y la celebración como sus principales objetivos para la actuación de 13 minutos y se mostró sincero sobre cómo su álbum, profundamente personal, superó sus expectativas.

La elección de Bad Bunny como cabeza de cartel del descanso ha suscitado críticas por parte de algunos tradicionalistas, entre ellos el presidente Donald Trump, que la calificó de "absolutamente ridícula".

El artista ha criticado abiertamente las políticas de deportación de Trump y apoyó abiertamente a Kamala Harris en la carrera presidencial de 2024.

Al aceptar uno de sus tres ⁠premios Grammy la semana pasada, dijo "Fuera ICE" desde el escenario, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. Cabe destacar que se saltó ​la gira por el territorio continental de Estados Unidos, alegando que temía que los agentes de inmigración arrestaran a sus fans.

Tras anunciar su residencia en Puerto Rico, recordó haber pensado: "Vaya, el mundo realmente me quiere. Así que debería ir también para dar un poco de amor, mostrar amor al mundo, a Latinoamérica".

"Y luego, la oportunidad de llevar ese sentimiento que puse en ese álbum a uno de los escenarios más grandes del mundo es algo que nunca pensé", dijo.

Cuando se le preguntó sobre posibles apariciones de invitados, Bad Bunny, o "El Conejo Malo", ⁠respondió con su característica calidez: "Creo que tengo muchos invitados. Serán mi familia, mis amigos o toda la comunidad latina de todo el mundo."

Incluso ​bromeó con el "Kid Correspondent" del programa NFL Play 60, uno de los tres jóvenes de la conferencia a los que se les permitió hacer preguntas, que quería saber cómo mantiene su cuerpo en forma para actuaciones tan exigentes. "Comiendo 'smash burgers' y pensando en el espectáculo del descanso de la Super Bowl a las 4 ‍de la madrugada." Añadió que ha estado haciendo ejercicio y comiendo sano, aunque ha tenido que hacer sacrificios: "Ni siquiera estoy jugando tanto al dominó y eso me está matando, 'bro'". Aunque no es su primera vez —hace seis años se unió a Jennifer Lopez y Shakira en el escenario de la Super Bowl LIV—, insiste en que el regreso no formaba parte de ningún plan maestro.

"Mi mayor logro, mi mayor placer es simplemente crear, divertirme haciéndolo y conectar con ​la gente", añadió. ¿Qué pueden esperar los fans el domingo? "Como he dicho, solo quiero que la gente se divierta. Va a ser algo grande, la fiesta será lo que la gente siempre espera de mí. Por supuesto, habrá mucho de mi cultura, pero no quiero desvelar nada."

"Va a ser divertido y va a ser una ‍fiesta", añadió. (Información de Angélica Medina en Ciudad de México; edición de David Gregorio; edición en español de María Bayarri Cárdenas)