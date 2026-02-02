Bad Bunny se lleva el Grammy más importante con un álbum en español

Por Danielle Broadway y Steve Gorman

LOS ÁNGELES, 1 feb (Reuters) -

Bad Bunny, la estrella latina del rap cuya próxima actuación en la Super Bowl ha desatado una polémica cultural, ganó el domingo el premio Grammy más importante, el primero para un álbum en español, ⁠con "Debí Tirar Más Fotos", una celebración de sus raíces puertorriqueñas.

El ⁠intérprete y productor de 31 años superó a otras megaestrellas como Kendrick Lamar y Lady Gaga en lo que fue una carrera a tres bandas para hacerse con su primer Grammy al álbum del año, considerado el máximo galardón de la industria musical.

"Quiero dedicar este premio a todas las personas que tuvieron que ⁠abandonar su tierra ‌natal, su país, para ​seguir sus sueños", dijo el artista puertorriqueño en su discurso de aceptación, aprovechando las expresiones de solidaridad con los inmigrantes presentes a lo largo del espectáculo.

"Debí Tirar Más Fotos", un ​tributo musical a la isla caribeña natal de Bad Bunny, fue su sexto álbum de estudio y partía como gran favorito tras ganar el premio al álbum del año en ‌los Grammy Latinos en noviembre.

EL RECONOCIMIENTO A BAD BUNNY TIENE CONNOTACIONES POLÍTICAS

El reconocimiento de los Grammy ‌a Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, tuvo connotaciones políticas, ​dadas sus críticas a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en ciudades de todo el país.

El cantante y productor omitió el territorio continental de Estados Unidos en su reciente gira de conciertos, alegando que temía que los agentes federales de inmigración aparecieran para arrestar a sus fans.

Los Grammy también han reforzado su reputación antes de su gran presentación al público angloparlante de Estados Unidos el próximo domingo, cuando será el encargado del espectáculo del descanso de la Super Bowl de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

Su selección para uno de los eventos deportivos y de entretenimiento en directo más importantes de la televisión estadounidense ha molestado a algunos tradicionalistas, entre ellos Trump, que calificó la elección como "absolutamente ridícula" y dijo que nunca había oído hablar de Bad Bunny.

Bad Bunny apoyó abiertamente a la oponente demócrata de Trump, Kamala Harris, ⁠en las elecciones presidenciales de 2024.

"Fuera el ICE", dijo desde el escenario al aceptar el premio al mejor álbum de música urbana latina por "Debí Tirar Más Fotos", uno de los cinco premios que recibió.

La oposición a la campaña ​de deportación de Trump se convirtió en un tema recurrente durante las más de tres horas de retransmisión en directo de los Grammy, en la que se vio a muchos asistentes, entre ellos Justin Bieber, luciendo chapas con el lema "ICE out" ("Fuera el ICE", en español).

MEJOR ARTISTA REVELACIÓN, OLIVIA DEAN

Al aceptar su premio como mejor artista revelación, la cantante británica de soul-pop Olivia Dean rindió homenaje a su abuela, que emigró a Reino Unido desde Guyana cuando era adolescente en busca de una nueva vida.

"Debo decir que estoy aquí como nieta de una inmigrante", dijo, provocando los vítores de un público repleto de estrellas. "Soy fruto de la valentía y creo que esas personas merecen ser homenajeadas. No somos nada sin los demás".

Kendrick Lamar, la estrella del hip-hop que encabeza las listas de éxitos y ⁠que lideraba la lista de candidatos a los Grammy con nueve nominaciones, se llevó cinco premios, entre ellos el de mejor álbum de rap por su último trabajo de estudio, "GNX", y ​un premio compartido a la por "Luther", su nostálgico dueto con la cantante y compositora de R&B, SZA.

El premio a la canción del año, que honra a los compositores, fue para Billie Eilish y su hermano Finneas O'Connell, por su sencillo "Wildflower".

"Golden", el gran éxito de la película animada de Netflix "Las guerreras K-pop", hizo historia durante la parte no televisada de los premios al ser nombrada mejor canción escrita para medios audiovisuales, lo que supone la primera vez que el género musical "K-pop" ‍consigue un premio Grammy.

La canción fue interpretada en la película por una banda ficticia llamada HUNTR/X, con las voces de los cantantes reales EJAE, Audrey Nuna y Rein Ami.

Lady Gaga ganó los Grammy a mejor álbum vocal pop con "Mayhem" y a la mejor grabación dance-pop con "Abracadabra".

Trevor Noah volvió a presentar la gala por sexta vez, aunque había dicho que sería la última. El programa se emitió en directo por la cadena CBS desde el Crypto.com Arena, en el centro de Los Ángeles.

El legendario cineasta Steven Spielberg, de 79 años, alcanzó el estatus EGOT, uno de los honores más raros en la industria del entretenimiento, tras ganar su primer premio Grammy ​al mejor filme musical por "Music by John Williams", que él mismo produjo. EGOT son las siglas de Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

Los ganadores de los Grammy son elegidos por los aproximadamente 15.000 miembros con derecho a voto de la Academia de la Grabación, compañeros de la industria que incluyen artistas, compositores, productores e ingenieros, cuyas filas se han renovado en los últimos siete años para aumentar la diversidad. Alrededor de 1.000 votantes de los Grammy Latinos obtuvieron el derecho a votar este ‍año, y el 73% de los miembros se han unido desde 2019. (Información de Lisa Richwine; redacción de Steve Gorman; edición de Howard Goller; edición en español de María Bayarri Cárdenas)