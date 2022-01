Badosa alcanza las semifinales en Sidney y Muguruza cae ante Kasatkina

Paula Badosa ser谩 la 煤nica representante espa帽ola en las semifinales del torneo de Sidney (Australia), puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras imponerse este jueves a la suiza Belinda Bencic por 7-6(), 3-6, 6-3 y tras la derrota de Garbi帽e Muguruza ante la rusa Daria Kasatkina por un doble 6-4.

La catalana tuvo que batallar durante m谩s de dos horas y media contra un rival que ten铆a m谩s desgaste ya que hab铆a tenido que cerrar horas antes su duelo de octavos contra la francesa Oceane Dodin y que encaj贸 su tercera derrota en otros tantos duelos contra la n煤mero ocho del mundo.

Ambas comenzaron muy firmes el duelo, pero fue Badosa la que, tras salvar la primera bola de 'break' de la primera manga, rompi贸 en el octavo juego para ponerse 5-3. Sin embargo, la suiza no s贸lo le devolvi贸 la rotura para evitar perder el parcial sino que salv贸 luego cinco bolas de set con su saque para alcanzar una 'muerte s煤bita' donde ya cedi贸 pese a tener dos saques con 5/4 a su favor.

De todos modos, Bencic supo rehacerse para dominar con la segunda manga y forzar una tercera y definitiva donde fue capaz de levantar un 'break' de ventaja antes de, ya al l铆mite de su resistencia, ceder ante el empuje de su rival.

Badosa se medir谩 ahora precisamente a Daria Kasatkina, verdugo de Garbi帽e Muguruza. La segunda cabeza de serie del evento no pudo superar su segundo partido del a帽o ante una rival inc贸moda, siempre peligrosa y que adem谩s ven铆a con mucho m谩s ritmo competitivo tras ser semifinalista la semana pasada en uno de los torneos de Melbourne.

La de Caracas pag贸 tambi茅n el no estar al servicio lo s贸lida que es habitual en ella, sobre todo con el segundo saque. Sin embargo, estuvo algo mejor en esta faceta en la primera manga, pero no lo suficiente ante una rival que no le dej贸 demasiados resquicios con el suyo, sin ceder ninguna pelota de rotura a la doble campeona de 'Grand Slam'. Y esto le permiti贸 rentabilizar la rotura clave que logr贸 en el s茅ptimo juego para hacerse con la primera manga.

En cambio, la segunda fue una aut茅ntica 'monta帽a rusa' con los servicios y esto lo termin贸 pagando caro Muguruza. La n煤mero tres del mundo perdi贸 sus tres primeros y aunque equilibr贸 los dos primeros, Kasatkina logr贸 por fin aprovechar su ventaja y pese a desperdiciar un 0-40, termin贸 por sentenciar su victoria.