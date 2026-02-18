Badosa critica un comentario "irrespetuoso" en internet tras retirarse de Dubái por una lesión

Por Shrivathsa Sridhar

18 feb (Reuters) -

La tenista española Paula Badosa arremetió el miércoles contra un comentario "irrespetuoso" en internet y prometió prolongar su carrera, marcada por las lesiones, después ‌de que un problema en el ‌muslo ⁠derecho obligara a la exnúmero dos del mundo a retirarse de su partido en

mermado Campeonato de Tenis de Dubái.

La deportista había logrado volver al top 10 mundial el año pasado con grandes actuaciones ​tras una ⁠serie de lesiones, ⁠entre ellas un problema crónico de espalda, que la llevaron a plantearse una retirada anticipada en 2024.

Badosa se puso ​4-1

sobre

Elina Svitolina en su partido de segunda ronda en Dubái el martes, pero perdió los cinco juegos siguientes ‌y cedió el primer set, antes de que la jugadora de ​28 años pidiera asistencia médica y decidiera tirar la ​toalla.

Más tarde, se dirigió a las redes sociales para responder a una persona que dijo que ella no respetaba el deporte.

"No tienes ni idea de lo que es vivir con una lesión crónica y seguir adelante", escribió Badosa.

"Despertarte cada día sin saber cómo responderá tu cuerpo, buscando soluciones y luchando por algo que amas y dándolo todo incluso cuando es muy difícil."

Badosa dijo ​que se enfrentó a "pesadillas interminables" mientras trataba de encontrar soluciones duraderas, pero que poder pisar la pista de tenis merecía la pena.

"Así que seguiré intentándolo", dijo. "Porque lo importante ⁠es intentarlo y eso no va a cambiar. Siempre lo intentaré una vez más. Lo hago por mi pasión (...). Si hay aunque sea un 1% ‌de posibilidades de seguir adelante, lo aprovecharé. Así es como veo y entiendo la vida."

UN DEBATE MÁS AMPLIO

Los comentarios de Badosa reavivaron un debate más amplio sobre las jugadoras que tienen que lidiar con comentarios hirientes en las redes sociales.

"Para mí, lo único irrespetuoso aquí es abrir las redes sociales y leer mensajes como este", añadió Badosa.

"Luego nos quejamos si vemos que las jugadoras sufren y tienen problemas de salud mental, pero no me sorprende la cantidad de odio y de 'expertos' que tenemos ‌aquí."

La Asociación de Tenis Femenino (WTA, por sus siglas en inglés) dijo a Reuters que proteger a las jugadoras y a ⁠la familia del tenis en general de las amenazas y los en internet sigue siendo una prioridad para el ‌organismo rector del tenis femenino.

La australiana Destanee Aiava dijo la semana pasada que dejaría el deporte ⁠este año, describiendo la cultura del tenis como "racista, misógina, homófoba y hostil", al tiempo ⁠que destacaba la negatividad que había recibido en internet.

Varias jugadoras han hablado de problemas similares, y Svitolina afirmó que recibió amenazas de muerte tras su derrota en el Abierto de Canadá la temporada pasada, culpando de comportamiento "vergonzoso" a apostantes descontentos.

Apostadores enfadados fueron responsables del 40% de los detectados hacia las jugadoras, según reveló una encuesta de la WTA y la Federación Internacional ‌de Tenis publicada el año pasado.

"Yo diría que no ​se trata solo de las apuestas, sino de acoso cibernético en general todo el tiempo", dijo la número seis del mundo, Amanda Anisimova.

"Comentan todo, como mi cuerpo, todo el tiempo, todos los días. Es difícil."

"No creo que la gente se dé cuenta del alcance que tiene, del efecto que puede tener ‌en alguien." (Información de Shrivathsa Sridhar en Bengaluru; edición de Neil Fullick; edición en español de Jorge Ollero Castela)