Badosa: "En solo un año ha cambiado mi vida"

La tenista espa√Īola Paula Badosa se mostr√≥ "muy orgullosa" de poder disputar las WTA Finals, que comienzan este mi√©rcoles en Guadalajara (M√©xico), y admiti√≥ que "en solo un a√Īo" ha cambiado su "vida" tras el t√≠tulo de Indian Wells, la participaci√≥n ol√≠mpica y su billete para el 'torneo de maestras'.

"Es mi primera vez aqu√≠, soy una afortunada por estar con las mejores jugadoras del circuito. Estoy feliz y orgullosa", dijo la catalana este martes. "En un a√Īo ha cambiado mi vida, los sue√Īos est√°n para hacerse realidad y en mi caso se han cumplido", a√Īadi√≥ Badosa, que disputar√° un "torneo so√Īado". "Voy a dar toda mi reserva. Indian Wells me ha ayudado para dar todo en este torneo".

"He llegado hace unos días y esto no es como Indian Wells, la bola vuela muchísimo, nada que comparar. Estoy tratando de adaptar mi juego para tener las mejores condiciones. Es intermedio el bote, quizá lento, pero bota muchísimo", describió Badosa sobre la altura de Guadalajara, casi 1.600 metros sobre el nivel del mar, un hándicap para todas las tenistas.

"Me ha tocado un grupo duro, son jugadores increíbles, abro con una de las favoritas, Aryna Sabalenka, está jugando bien, me voy a encontrar una buena piedra, pero estoy preparada para ello. Me siento ilusionada, motivada y me estoy encontrando bien. Tengo ganas de jugar y competir contra las mejores. Estoy emocionada por estar aquí", repitió.

"¬ŅFavoritas? No hay favorita, esto abre la puerta a todo y a la vez ya solo estar aqu√≠ es un premio para m√≠. Juegas tres partidos en formato 'round robin' y puede pasar de todo. En este torneo puede pasar cualquier cosa, es muy dif√≠cil que haya una favorita porque est√° todo muy igualado. Puede ganar cualquiera", zanj√≥.

Preguntada por Garbi√Īe Muguruza, la catalana se deshizo en elogios. "Es algo incre√≠ble estar aqu√≠ juntas. He crecido viendo a Garbi√Īe cuando yo ten√≠a 17 o 19 siempre dec√≠a que quer√≠a llegar d√≥nde ella ha llegado y ganar lo que ha ganado ella. A√ļn no estoy a su nivel pero me estoy acercando. Es un espejo para m√≠, su juego agresivo, din√°mico, es mi jugadora favorita", a√Īadi√≥.

En otras cuestiones, Badosa afirm√≥ que es un "honor" representar a Espa√Īa en las WTA Finals y "ojal√° sea as√≠ muchos a√Īos". "Seguir√© trabajando para que se repita", dijo la jugadora de 23 a√Īos, que espera "ser la favorita de los 'fans' junto a Garbi√Īe". "Por suerte vamos en grupos separados y pueden animarnos a las dos", dijo entre risas.

Además, Badosa destacó la buena organización de México con el WTA Finals y la "importancia" para el "tenis de Latinoamérica". "Es bueno que haya gente latina en estas finales y que el tenis de Sudamérica poco a poco va creciendo. Tienen grandes jugadoras, es importante que se motiven para ser profesionales", finalizó.