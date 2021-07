Badosa: "He dado un paso hacia adelante físicamente"

La tenista espa√Īola Paula Badosa ha asegurado que ha dado "un paso hacia adelante f√≠sicamente" en los √ļltimos tiempos y espera refrendarlo este s√°bado en su debut en unos Juegos Ol√≠mpicos ante la francesa Kristina Mladenovic, y ha confesado la "ilusi√≥n" que le hace "representar a Espa√Īa" en Tokio.

"Hemos trabajado muy bien. Vengo con mucha confianza, ganando muchos partidos y f√≠sicamente creo que he dado un paso hacia adelante, aparte de mentalmente. He mejorado en muchos aspectos. Vengo con muchas ganas, con mucha ilusi√≥n", declar√≥ en rueda de prensa. "Una medalla ser√≠a un sue√Īo. Vengo trabajando muy bien y la ilusi√≥n y las ganas est√°n ah√≠", a√Īadi√≥.

La catalana describi√≥ sus primeras sensaciones en la Villa Ol√≠mpica. "Estoy flipando con la cantidad de deportistas que hay, es todo muy intenso. Estar en el comedor con todos ellos es algo muy diferente", dijo. "Representar a Espa√Īa por primera vez en unos Juegos es muy especial, renunciar a m√°s descanso o a estar mejor en Estados Unidos me compensa. Representar a mi pa√≠s me hace mucha ilusi√≥n", continu√≥.

Sobre el duelo ante la tenista gala, sabe que ser√° "duro". "Jugamos en febrero y ya lo fue. Es una jugadora que fue 'Top 10'. Lo importante es estar centrada en m√≠, en mi juego, vengo preparada para lo que venga ma√Īana", explic√≥, antes de hablar de su posible inclusi√≥n en el dobles mixto. "Jugar tres disciplinas diferentes es duro, y con este calor m√°s. Esperaremos a ver qu√© deciden los capitanes, que escoger√°n la mejor pareja para intentar conseguir una medalla", expuso.

En otro orden de cosas, Badosa confes√≥ que es "una pena" que su compatriota Rafa Nadal no pueda estar en Tokio. "Ha sido mi √≠dolo desde peque√Īa, le admiro en todos los aspectos. Es un ejemplo para todos los deportistas espa√Īoles. A m√≠ me dio mucha pena cuando dijo que no ven√≠a, porque me hubiese gustado aprender y estar cerca de √©l", manifest√≥.

Por √ļltimo, habl√≥ de su experiencia de compartir los Juegos con su amiga Sara Sorribes. "Sara es como mi hermana, nos conocemos desde los 10 a√Īos, hemos convivido juntas. Poder estar juntas en unos Juegos Ol√≠mpicos y jugando el dobles me ilusiona mucho. Estamos disfrutando la experiencia y preparadas para dar lo mejor de nosotras", concluy√≥.

