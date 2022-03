Badosa salva un día complicado y avanza a cuartos en Miami

La tenista espa√Īola Paula Badosa ha alcanzado los cuartos de final del torneo de Miami (Estados Unidos), de categor√≠a WTA 1.000, despu√©s de vencer esta madrugada a la checa Linda Fruhvirtova (6-2, 6-3) en un duelo en el que experiment√≥ problemas f√≠sicos, y se enfrentar√° por un billete para semifinales ante la estadounidense Jessica Pegula.

La catalana, n√ļmero 6 del mundo, solvent√≥ en una hora y 22 minutos su choque ante la joven de 16 a√Īos, que recibi√≥ una 'wild card' para disputar el certamen norteamericano, y se meti√≥ en sus terceros cuartos de final de la temporada despu√©s de ganar el t√≠tulo en S√≠dney y avanzar a las semifinales en Indian Wells; solo la n√ļmero 2 del mundo, Iga Swiatek (5), tiene m√°s cuartos de final en 2022.

"Hoy fue un día muy duro para mí. No me sentía muy bien cuando me desperté, así que no sabía si sería capaz de terminar el combate. Siempre digo que quiero ser una luchadora pase lo que pase, así que eso es lo que hice hoy. Seguí luchando y realmente no sé cómo gané. Pero estoy muy feliz", explicó Badosa tras el duelo.

De hecho, solo permitió que Fruhvirtova le rompiese su servicio una vez durante el partido, y sobrevivió, a pesar del malestar, a la consistencia de la checa desde el fondo de la pista. Tras neutralizar cuatro bolas de 'break' en contra en el segundo juego, Badosa firmó un quiebre en el siguiente que le propició ganar cinco juegos seguidos.

Despu√©s de adjudicarse el primer set, la espa√Īola tuvo que remontar el 2-0 con el que su rival se adelant√≥ en la segunda manga. Lo logr√≥ con dos roturas consecutivas que le llevaron a cerrar de manera favorable la contienda en su segunda bola de partido.

Badosa, que ascender√° al n√ļmero tres del ranking WTA el pr√≥ximo lunes -su mejor clasificaci√≥n hist√≥rica-, se enfrentar√° ahora a la n√ļmero 22 del mundo, la local Jessica Pegula, que no ha perdido un set durante el torneo y que se vio favorecida en cuartos por la retirada de la ucraniana Anhelina Kalinina cuando el encuentro marchaba 6-0 a favor de la norteamericana.