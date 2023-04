Badosa se cita con Gauff en tercera ronda del torneo de Madrid

La española Paula Badosa sufrió para imponerse a la italiana Elisabetta Cocciaretto 6-3, 4-6 y 6-4 este jueves pasando a segunda ronda del WTA 1000 de Madrid, donde se medirá a la estadounidense Cori Gauff.

Badosa, 26ª cabeza de serie en Madrid, necesitó dos horas y media para quebrar la resistencia de la italiana.

"Estaba muy nerviosa. Llevaba el partido bien pero se me ha complicado y al final he podido jugar mejor y gracias al público que me ha ayudado mucho he conseguido sacar el partido adelante", dijo Badosa al terminar el encuentro.

Semifinalista en Adelaida, en lo que ha sido su mejor resultado hasta el momento esta temporada, Badosa se medirá en la siguiente ronda a la estaodunidense Cori Gauff, vencedora este jueves de la española Irene Burillo, procedente de la fase previa.

La estadounidense invirtió 78 minutos en eliminar a Burillo por 6-4 y 6-1 y ocupar una plaza en la siguiente ronda.

La sensación del torneo, la joven rusa Mirra Andreeva también avanzó a la tercera ronda del WTA 1000 de Madrid al imponerse a la brasileña Beatriz Haddad Maia 7-6 (8/6), 6-3.

Andreeva, que cumplirá 16 años el sábado, necesitó 2 horas y 11 minutos para superar a la 13ª cabeza de serie del torneo madrileño.

La joven rusa, que había logrado su primer triunfo profesional en la primera ronda frente a la canadiense Leylah Fernández, continúa con paso firme en la Caja Mágica donde se está convirtiendo en la gran sensación de la competición.

Haddad Maia, 20ª del mundo, no pudo con el juego alegre de Andreeva, que se medirá en la tercera ronda a la ganadora del duelo entre la checa Marketa Vondrousova y la polaca Magda Linette.

La joven rusa se ha convertido en una de las principales atracciones del torneo madrileño, donde la alemana Jule Niemeier se impuso este jueves a la checa Petra Kvitova 7-6 (11/9), 6-1.

Niemeier sorprendió a la décima cabeza de serie en 1 hora y 52 minutos para plantarse en la siguiente ronda, donde se medirá a la ganadora del duelo entre la belga Elise Mertens y la canadiense Rebecca Marino.

La colombiana Camila Osorio también estará en tercera ronda en Madrid, tras remontar e imponerse a la ucraniana Marta Kotyuk, 32ª favorita, por 3-6, 6-4 y 6-3.

Osorio, invitada por el torneo madrileño y que en primera ronda había eliminado a la francesa clara Burel, se enfrentará en la siguiente fase a la ganadora del duelo entre la rumana Sorana Cirstea y la bielorrusa Aryna Sabalenka, segunda favorita del WTA 1000 madrileño.

- Resultados del WTA 1000 de Madrid, 2ª ronda:

Cori gauff (usa/n.6) derrotó a irene burillo (esp) 6-4, 6-1

Paula Badosa (ESP/N.26) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-3, 4-6, 6-4

Rebeka Masarova (ESP) a Donna Vekic (CRO/N.20) 6-1, 7-6 (7/5)

Maria Sakkari (GRE/N.9) a Arantxa Rus (NED) 6-4, 6-4

Liudmila Samsonova (RUS/N.14) a Maryna Zanevska (BEL) 6-2, 6-3

Jelena Ostapenko (LAT/N.19) a Linda Fruhvirtová (CZE) 6-0, 6-3

Elise Mertens (BEL/N.24) a Rebecca Marino (CAN) 6-3, 6-1

Jule Niemeier (GER) a Petra Kvitova (CZE/N.10) 7-6 (11/9), 6-1

Mirra Andreeva (RUS) a Beatriz Haddad Maia (BRA/N.13) 7-6 (8/6), 6-3

María Camila Osorio (COL) a Marta Kostyuk (UKR/N.32) 3-6, 6-4, 6-3

