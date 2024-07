Bagnaia aprovecha una caída de Martín y gana el GP de Alemania de MotoGP

El piloto italiano Francesco Bagnaia se aprovechó de la caída del español Jorge Martín en la penúltima vuelta y se impuso este domingo en el Gran Premio de Alemania de MotoGP, en Sachsenring, en el este del territorio alemán.

Los dos españoles y hermanos Marc Márquez y Álex Márquez quedaron segundo y tercero, respectivamente, siendo la primera vez en que ambos ocupan escalones en el mismo podio.

También representa la primera vez desde 1997 en que dos hermanos están entre los tres primeros en un Gran Premio de MotoGP, según medios españoles.

Con su victoria, Bagnaia le arrebató el liderato de la clasificación general a Martín con diez puntos de ventaja.

Tras haber ganado el sábado la carrera al esprint, el piloto de la Ducati Pramac iba primero en el Gran Premio del domingo y parecía acariciar la victoria en este circuito, de solo 3,7 kilómetros por vuelta y que sigue el sentido opuesto al de las agujas del reloj.

Pero Martín sufrió una caída en la penúltima vuelta, lo que allanó el camino para la victoria del vigente campeón del mundial de pilotos y que ha vencido en las cuatro últimas carreras.

"Aún no me explico lo que ha pasado", dijo el piloto madrileño tras el final de la carrera. "Me quedé sorprendido, controlaba bastante bien, el ritmo era rápido y pilotaba perfectamente", declaró a los medios.

"No ha sido fácil", reconoció, por su lado, Bagnaia. "He intentado mantener la presión sobre él (Martín). En los últimos días, veía que él cometía errores y, cuando vi que caía, pude disminuir un poco el ritmo y conservar mi neumático antes de que se desgastara", añadió.

- Fenomenal Márquez -

Bagnaia fue el gran protagonista del domingo junto con los hermanos Márquez y el accidentado Martín.

Marc Márquez, poseedor del récord de victorias en Sachsenring (8), protagonizó la remontada más espectacular en este Gran Premio.

Después de salir desde la 13ª posición en la parrilla de salida, logró ir adelantando a rivales y terminó segundo.

Esto le permitió estar en el podio junto con su hermano, algo que celebró el piloto catalán, de 31 años.

"Estar con mi hermano en el podio me parece increíble", destacó Márquez, quien está recuperando su mejor nivel tras haberse incorporado a una de las escuderías satélite de Ducati.

El seis veces campeón del mundo tuvo un inicio del fin de semana difícil con problemas con su Ducati Gresini y una caída con la que se rompió el dedo índice de la mano izquierda.

Pero eso no le impidió terminar sexto en la carrera esprint del sábado y protagonizar una remontada en el Gran Premio del domingo.

El de Alemania representa el último Gran Premio antes de la pausa veraniega en MotoGP, que no reanudará sus competiciones hasta el 4 de agosto con el Gran Premio de Reino Unido en el mítico circuito de Silverstone.

