Bahía hunde al Corinthians y Fábio y Nené baten récords a sus 44 años en el Brasileirao

El Bahia hurgó en la crisis de resultados del Corinthians al derrotarlo este sábado 2-1 en Sao Paulo, en una vigésima fecha del Brasileirao 2025 marcada por dos récords logrados por los veteranos Fábio y Nené, ambos con 44 años.

Un gol inicial del uruguayo Michel Araújo y otro de Willian José, antes del descanso, le dieron tres valiosos puntos al Bahia, que está cuarto.

El Corinthians, sin el neerlandés Memphis Depay y Yuri Alberto, bajas por lesión, sumó su sexta jornada sin ganar y deambula en la parte media de la tabla. El joven Gui Negao, de 18 años, descontó para el Timao.

Victoria y récord

En Río de Janeiro, el Fluminense certificó que dejó atrás su crisis tras el Mundial de Clubes con una victoria 2-1 contra el Fortaleza.

El argentino Germán Cano, en la primera mitad, y el uruguayo Agustín Canobbio, en la segunda, marcaron para el Flu, ante un Fortaleza que sigue hundido en el descenso y que recortó con Breno Lopes.

En el Fluminense, el portero Fábio, a punto de cumplir los 45 años, igualó al exguardameta inglés Peter Shilton como el futbolista con más partidos disputados de la historia (1390), según estadísticas de la prensa brasileña.

“Tengo que agradecer a todos los que formaron parte de mi vida, mi padre, mi madre, mis hermanas, amigos, mi esposa... intento ser un ser humano correcto. Lo importante es ayudar a mis compañeros. Gratitud, pero sin Dios nada de esto sería posible”, dijo Fábio tras el encuentro.

Con la victoria, el Flu sube a la octava plaza aunque con dos partidos pendientes, mientras que el Fortaleza encadenó su quinto partido sin ganar y sigue penúltimo, ahora a cuatro puntos de la salvación.

Gol de récord

Quien también hizo historia fue el veterano Nené, que salvó un punto para el Juventude, antepenúltimo, en su visita al Vitória (2-2).

Con su gol de penalti en el descuento, Nené se convirtió en el jugador más viejo en marcar un gol en el Brasileirao, superando el récord que él mismo tenía del año pasado.

Además, estableció la marca de haber logrado al menos un gol en sus 26 temporadas como profesional.

“Es una felicidad increíble. El equipo está de enhorabuena por la lucha, por ser guerrero, unido y no desistir en ningún momento”, dijo Nené tras el partido.

Fin a la racha

El Sao Paulo, el equipo más en forma con cinco victorias seguidas, viajó a Recife para medirse al colista Sport y a punto estuvo de volver a perder, aunque en la segunda mitad logró igualar los goles iniciales de Lucas Lima y Derik Lacerca para los locales.

Un cabezazo de Lucas Moura y otro tanto del joven Maik en el descuento frustraron a un Sport que rozó con su segunda victoria en toda la temporada.

Pensando en su partido de vuelta de octavos de final de la Copa Libertadores del martes contra el Atlético Nacional colombiano, el Sao Paulo alineó un once reserva.

En la ida, en Medellín, igualaron 0-0.

"No es fácil jugar con tantos reservas, pero creo que respetaron la identidad. El equipo se recusó a perder. Jugó con corazón, con idea, queriendo poner el balón en el suelo, aun con todas las dificultades", resaltó el técnico del Sao Paulo, el argentino Hernán Crespo.

Por último, el Red Bull Bragantino sigue con su caída en picada y sumó su octava derrota seguida al perder por 1-0 contra el Ceará.

La vigésima jornada se completará entre este domingo y el lunes, destacando la visita del líder Flamengo al Inter de Porto Alegre y la del Palmeiras, tercero, al Botafogo, en dos duelos con cuatro equipos que disputan los octavos de final de la Libertadores.

Resultados de la fecha:

- Sábado:

Ceara - Red Bull Bragantino 1-0

Fluminense - Fortaleza 2-1

Sport - São Paulo 2-2

Vitória - Juventude 2-2

Corinthians - Bahia 1-2

- Domingo:

Santos - Vasco

Atlético Mineiro - Grémio

Internacional - Flamengo

Botafogo - Palmeiras

- Lunes:

Mirassol - Cruzeiro

Clasificación:

Pts J G E P GF GC Dif

1. Flamengo 40 18 12 4 2 33 8 25

2. Cruzeiro 37 19 11 4 4 31 13 18

3. Palmeiras 36 17 11 3 3 23 15 8

4. Bahia 33 18 9 6 3 25 17 8

5. Botafogo 29 17 8 5 4 23 10 13

6. São Paulo 29 20 7 8 5 24 22 2

7. Mirassol 28 17 7 7 3 28 18 10

8. Fluminense 27 18 8 3 7 23 24 -1

9. Red Bull Bragantino 27 20 8 3 9 22 26 -4

10. Ceara 25 19 7 4 8 19 19 0

11. Atlético Mineiro 24 17 6 6 5 19 18 1

12. Internacional 24 18 6 6 6 21 23 -2

13. Corinthians 22 20 5 7 8 19 25 -6

14. Santos 21 18 6 3 9 20 23 -3

15. Grémio 20 18 5 5 8 16 24 -8

16. Vitória 19 20 3 10 7 18 24 -6

17. Vasco 16 17 4 4 9 19 24 -5

18. Juventude 15 18 4 3 11 15 38 -23

19. Fortaleza 15 19 3 6 10 19 31 -12

20. Sport 10 18 1 7 10 12 27 -15