Bahía Sound junta a Nathy Peluso y C Tangana en un día y ofrece "uno de los conciertos más esperados del año"

Nathy Peluso es la nueva confirmación del 'Bahía Sound Day', una nueva propuesta del ciclo Bahía Sound, que reunirá el 30 de julio en San Fernando (Cádiz) a más de 13.000 personas con actuaciones durante todo el día. La artista argentina, reciente ganadora de un Grammy Latino, se une así a las actuaciones del multipremiado C Tangana en lo que será uno de los conciertos más esperados de 2022 en la provincia de Cádiz.

Según ha informado la organización en una nota, "C Tangana es sin lugar a dudas la figura de mayor alcance de la música española actual y en esta cita no estará solo", al tiempo que han recordado que "a las primeras confirmaciones se han sumado Alizzz, productor y amigo de C Tangana, y Rigoberta Bandini", aunque han avisado que "aún quedan más artistas por añadir al cartel".

Con este concierto, la organización ha destacado que "Bahía Sound confirma su crecimiento", ya que para este verano se han anunciado "notables cambios con respecto a la propuesta anterior para convertir el ciclo en un referente nacional de la música, el ocio, y la cultura", según sus responsables, que han explicado que "para esta edición las instalaciones se han renovado y ampliado para contar con un espacio de más de 8.000 metros cuadrados cuidados al máximo detalle, lo que posibilitará que este año el aforo de los conciertos se incremente hasta poder albergar más de 14.000 personas".

El recinto de Bahía Sound se ubica en el complejo comercial Bahía Sur, un lugar enmarcado en pleno Parque Natural, "un entorno único de gran belleza y con una magnífica ubicación mirando a la Bahía de Cádiz". Además, el complejo cuenta con más de 2.700 plazas de aparcamiento, para comodidad de los usuarios que utilicen el vehículo privado, y con la estación de tren, para todos aquellos que prefieran usar el transporte público.

Gracias al ciclo de conciertos 'Bahía Sound', que desde junio hasta septiembre ofrecerá actuaciones en directo de los mejores artistas del panorama nacional e internacional, "la ciudad de San Fernando se consolida este verano como una cita de referencia para el ocio y la cultura en la provincia".

"Esta nueva edición del ciclo de actuaciones supone una amplia oferta cultural para todo tipo de público con conciertos y espectáculos en los que primará la seguridad y la mejor selección de artistas de estos momentos", ha subrayado la organización.