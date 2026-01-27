Bailey, del BoE, ve "urgente" reforzar la resistencia de las finanzas basadas en el mercado

LONDRES, 27 ene (Reuters) -

El gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, dijo que ve "una necesidad particular y urgente" de reforzar la resistencia global de las finanzas basadas en el mercado, como el crédito privado, frente a las perturbaciones económicas.

"El sector es muy amplio y de rápido crecimiento. Es de naturaleza dispar y opaco en lugares importantes, lo que significa que las interrelaciones internacionales son, tal vez como era de esperar, complejas y difíciles de observar", escribió en un artículo publicado el martes por The Banker, una revista del sector.

En diciembre, el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) puso en marcha lo que denomina una prueba de resistencia de los sectores del capital y el crédito privados, sobre la que informará a principios del próximo año.

La prueba se centra en el impacto general sobre la economía, más que en la salud de empresas concretas, la mayoría de las cuales no están reguladas directamente por el Banco de Inglaterra, a diferencia de los bancos.

Bailey también reiteró su opinión de que "no hay una disyuntiva entre estabilidad y crecimiento".

"El hecho de que el sistema bancario se encuentre ahora en una posición mucho más resistente que en el pasado no es razón para dormirse en los laureles. El reto consiste ahora en gestionar los riesgos que se sitúan más allá del perímetro bancario, así como en identificar y comprender las nuevas interconexiones entre bancos y entidades no bancarias", escribió.

El año pasado, la ministra de Finanzas, Rachel Reeves, describió la regulación como una "presión asfixiante" a las empresas británicas y el Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump también está considerando relajar las normas de capital para los bancos.

El Banco de Inglaterra rebajó en diciembre algunos de sus requisitos de capital para los bancos por primera vez desde la crisis financiera mundial, lo que justificó alegando que otras normas eran ahora más estrictas y que los bancos británicos eran actores globales más pequeños.

(Información de David Milliken; edición de Paul Sandle; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)