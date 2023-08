Por Abigail Summerville

NUEVA YORK, 15 ago (Reuters) - La firma de capital privado Bain Capital pactó el martes comprar Fogo de Chão, en un acuerdo que según personas familiarizadas con el asunto valoraba la cadena brasileña de restaurantes de carne en alrededor de 1.100 millones de dólares, incluida su deuda.

El acuerdo representa una victoria para la firma de capital privado Rhone Capital, que tomó Fogo de Chão por 560 millones en 2018. Rhône ganó más de tres veces el dinero que invirtió en el operador de restaurantes, dijeron las fuentes, solicitando el anonimato ya que el asunto es confidencial.

Bajo la propiedad de Rhone, el rendimiento financiero de Fogo de Chão mejoró y ha registrado un crecimiento anual de los ingresos del 15% desde 2021.

Antes de su venta, Rhone había explorado volver a cotizar las acciones de Fogo de Chão en las bolsas de valores. La cadena de restaurantes presentó confidencialmente los documentos para una oferta pública inicial (OPI) a los reguladores a finales de 2021, dijeron las fuentes.

Sin embargo, comenzó a explorar una venta cuando el mercado de OPI de Estados Unidos se derrumbó a principios de 2021 y pasó por un período de aridez que duró un año y medio, obligando a varias empresas a posponer sus intentos de salir a bolsa, añadieron.

Rhône, Fogo de Chão y Bain declinaron hacer comentarios.

Fundada en el sur de Brasil en 1979, la cadena tiene 76 establecimientos en el mundo. Bain Capital tiene un largo historial de inversiones en el sector de la comida y ha respaldado a varios grandes nombres, como Burger King, Dunkin' Brands Inc, Domino's Pizza Inc y Bloomin' Brands Inc.

La venta de Fogo de Chão se produce en medio de un reciente repunte de las operaciones en el sector. La cadena de sándwiches Subway ha estado explorando una venta que podría completarse en próximas semanas, mientras que Benihana Inc también ha estado trabajando con asesores para venderse. (Reporte de Abigail Summerville en Nueva York; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)