Baja participación sugiere que votación para sacar del poder a elite iraquí no tendrá éxito

Por John Davison y Ahmed Rasheed

BAGDAD, 11 oct (Reuters) - El récord de baja participación en las elecciones parlamentarias de Irak hacía presagiar el lunes que una votación anunciada como una oportunidad para arrebatar el control a la élite gobernante no logrará sacar a los partidos religiosos sectarios en el poder desde 2003.

Los resultados iniciales de varias provincias sugerían sólidos desempeños de los bloques liderados por el clérigo chií Moqtada al-Sadr y el ex primer ministro Nuri al-Maliki. La comisión electoral no indicó cuándo tendrá el resultado de la capital, Bagdad, por lo que el resultado completo podría retrasarse.

No obstante, la cifra oficial de participación de solo el 41% insinuó que la elección adelantada, realizado bajo las nuevas reglas anunciadas por el primer ministro Mustafa al-Kadhimi como un alivio del control de los partidos políticos, no logró seducir a los ciudadanos, sobre todo a los iraquíes más jóvenes que se manifestaron en grandes multitudes hace dos años.

"Para ser honestos no voté. No vale la pena", dijo a Reuters Hussein Sabah, de 20 años, en el sureño puerto de Basora. "No hay nada que me beneficie a mí ni a otros. Veo jóvenes que tienen títulos sin trabajo. Antes de las elecciones, todos (los políticos) venían a ellos. Tras las elecciones, ¿quién sabe?".

El predecesor de Kadhimi dimitió después de que las autoridades mataran a unas 600 personas en una ofensiva contra las manifestaciones. El nuevo primer ministro convocó a la votación con meses de anticipación para demostrar que el gobierno respondía a las demandas de mayor rendición de cuentas.

Los manifestantes exigían cambiar unas reglas que, en su opinión, concentraban mucho poder en los partidos sectarios. Kadhimi promulgó una nueva ley de votación diseñada para ayudar a candidatos locales e independientes. Los distritos electorales se hicieron más pequeños y se abandonó la práctica de otorgar escaños a listas de candidatos patrocinados por partidos.

En la práctica, sin embargo, los partidos poderosos demostraron ser los más capaces de movilizar a sus partidarios y candidatos de manera eficaz, incluso bajo las nuevas reglas. Los activistas que pedían reformas se unieron en su mayoría a los partidos establecidos o boicotearon la votación. Se esperaba que la baja participación favoreciera al poder establecido.

Irak ha celebrado cinco elecciones parlamentarias -todas ellas ganadas por coaliciones dominadas por la mayoría chií- desde la caída del dictador musulmán suní Saddam Hussein en una invasión liderada por Estados Unidos en 2003.

(Reporte adicional de Ahmed Tolba y Yasmin Hussein en El Cairo; editado en español por Carlos Serrano)