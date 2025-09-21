Bajada de las temperaturas ayuda a los bomberos a combatir incendios en España

Temperaturas más frescas y vientos más calmados ayudaron a los bomberos a combatir el domingo incendios forestales que han arrasado miles de hectáreas en el noroeste de España, informaron las autoridades.

En la provincia de Lugo, en Galicia, 142 bomberos y 26 aviones cisterna combaten el incendio más extenso, que se declaró el jueves y ha quemado alrededor de 2000 hectáreas, según el gobierno regional.

"Está bastante estable. Pasó una noche tranquila", declaró a la prensa la consejera de Medio Rural de Galicia, María José Gómez, durante una visita a las zonas afectadas.

Otro incendio en la vecina provincia de Ourense, que también se inició el jueves, fue extinguido tras quemar 273 hectáreas, en su mayoría de matorral.

Decenas de residentes que fueron evacuados durante la noche del viernes debido a los dos incendios pudieron regresar a sus hogares.

Las temperaturas, que la semana pasada superaron los 30 °C en algunas zonas de Galicia, bajaron considerablemente el domingo, y se prevé que en Lugo lleguen a unos 15 °C como máximo.

Las ligeras lluvias en algunas zonas de la región también contribuyeron a las labores de extinción.

El oeste y el noroeste de España, junto con Portugal, se vieron afectados por devastadores incendios forestales este verano.

Cuatro personas murieron en cada país, con casi 330.000 hectáreas quemadas en España y casi 250.000 en Portugal, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.

