Bajan a 13 los incendios activos de nivel 2 en Castilla y León, Galicia y Asturias

MADRID, 23 Ago. 2025 (Europa Press) -

El número de incendios activos en situación operativa 2 comunicados al Centro Nacional de Alertas y Emergencias ha experimentado un "descenso significativo" en las últimas horas y ha bajado a 13, según ha explicado este sábado la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones.

Los incendios de nivel 2 se localizan en las comunidades autónomas de Castilla y León, Galicia y Asturias, mientras que Extremadura ha salido ya de esta situación. El incendio que más preocupa este sábado es el Igüeña en León principalmente porque la orografía está dificultando el acceso de los efectivos de lucha contra el fuego en el frente activo más peligroso, que es el del norte.

Tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (CECOD), presidida por videoconferencia por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la responsable de Protección Civil ha explicado que según va descendiendo la lista incendios forestales activos en situación operativa 2, va creciendo la lista de incendios estabilizados, que en estos momentos son tres, y de incendios controlados, que en estos momentos son siete.

En 7 de los 13 incendios activos en situación operativa 2 está trabajando la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha explicado Barcones, que ha subrayado que en las provincias de Ourense, Pontevedra, León y Zamora han seguido mejorando las condiciones para la estabilización de los incendios, sobre todo a lo largo de esta pasada noche.

"Hoy es un día de optimismo moderado porque ha descendido de forma significativa el número de incendios activos de nivel 2 pero no podemos bajar la guardia porque estamos en un momento determinante con la climatología que todavía no continúa siendo favorable para acabar de una vez por todas con el terrible sufrimiento que han provocado estos incendios", ha declarado.

La responsable de Protección Civil ha descartado por el momento bajar la situación de pre-emergencia porque aún hay tres comunidades autónomas que necesitan de refuerzos. "Seguimos teniendo 13 incendios forestales activos de nivel dos en tres comunidades autónomas y, por lo tanto, vamos a seguir con esta monitorización, con este seguimiento permanente 24 horas al día de la evolución de cada uno de ellos", ha subrayado.

(Habrá ampliación)