Bajas combinadas en la guerra de Rusia en Ucrania podrían alcanzar los 2 millones: informe

KIEV, Ucrania (AP) — El número de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos de la guerra entre Rusia y Ucrania podría alcanzar los 2 millones para la primavera, y Rusia sería el país con el mayor número de muertes de tropas registradas de cualquier potencia importante en cualquier conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial, según un nuevo informe.

El informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés) se publicó menos de un mes antes del cuarto aniversario del ataque de Moscú a Ucrania. Autoridades dijeron el miércoles que dos personas murieron en las afueras de Kiev después de que ataques rusos impactaran en un bloque de apartamentos, y al menos nueve personas resultaron heridas en ataques separados en las ciudades ucranianas de Odesa y Kryvyi Rih y en la región de Zaporiyia, en la línea del frente.

En el informe del CSIS, publicado el martes, se indica que Rusia sufrió 1.200.000 bajas, entre ellas, hasta 325.000 muertes de tropas, entre el inicio de la invasión a gran escala iniciada por Moscú en febrero de 2022 y diciembre de 2025.

“A pesar de las afirmaciones de que existe un impulso en el campo de batalla en Ucrania, los datos muestran que Rusia paga un precio extraordinario para obtener ganancias mínimas y está en declive como una potencia importante”, se indica en el informe.

“Ninguna potencia importante ha sufrido cifras de bajas o muertes cercanas a estas en ningún conflicto armado desde la Segunda Guerra Mundial”, se añade.

Se calcula que Ucrania, con un ejército y población más pequeños, habría sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas, entre ellas, hasta 140.000 muertes.

Ni Moscú ni Kiev proporcionan datos oportunos sobre las pérdidas militares, y cada uno se esfuerza por amplificar las bajas del otro. Rusia ha reconocido públicamente la muerte de poco más de 6.000 soldados. Activistas y periodistas independientes dicen que los informes sobre pérdidas militares se han suprimido en los medios rusos.

En el informe se estima que, a las tasas actuales, las bajas combinadas de Rusia y Ucrania podrían ser de hasta 1.800.000 y podrían alcanzar los 2 millones para la primavera.

Las cifras del CSIS se compilaron utilizando el análisis propio del grupo de expertos con sede en Washington, D.C., así como datos publicados por el sitio de noticias ruso independiente Mediazona con la BBC, estimaciones del gobierno británico y entrevistas con funcionarios estatales.

Una guerra de desgaste

Mediazona, junto con la BBC y un equipo de voluntarios, ha recopilado hasta ahora los nombres de más de 160.000 soldados muertos al examinar informes de noticias, redes sociales y sitios web gubernamentales.

En una entrevista con NBC en febrero de 2025, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy dijo que más de 46.000 soldados ucranianos habían muerto desde que comenzó la guerra.

En el informe también se indica que las fuerzas rusas avanzaban a un ritmo lento desde que tomaron la iniciativa en el campo de batalla en 2024, a pesar de su tamaño mucho mayor.

El avance de Rusia en Ucrania se ha convertido en gran medida en una guerra de desgaste, y los analistas afirman que el presidente ruso Vladímir Putin no tiene prisa por encontrar un acuerdo, a pesar de las dificultades de su ejército en la línea del frente, de aproximadamente 1.000 kilómetros (600 millas).

En el informe se indica que las fuerzas rusas han avanzado a un ritmo promedio de entre 15 y 70 metros (49 a 230 pies) por día en sus ofensivas más destacadas.

Eso es “más lento que casi cualquier campaña ofensiva importante en cualquier guerra en el último siglo”, señala el informe.

Putin dijo en su conferencia de prensa anual el mes pasado que hay 700.000 soldados rusos luchando en Ucrania. Dio la misma cifra en 2024, y una cifra ligeramente inferior —617.000— en diciembre de 2023. No fue posible verificar esas cifras.

Dos muertos en ataque en la región de Kiev

Un hombre y una mujer murieron en un ataque nocturno en el área de Bilohorodka, en las afueras de la capital ucraniana, dijo el miércoles Mykola Kalashnyk, jefe de la administración militar regional.

Funcionarios en las ciudades ucranianas de Odesa y Kryvyi Rih, así como en la región de Zaporiyia, en la línea del frente, también informaron de ataques rusos durante la noche, en los que al menos nueve personas resultaron heridas y la infraestructura local sufrió daños.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia atacó durante la noche con un misil balístico y 146 drones de ataque, de los cuales 103 fueron derribados o destruidos utilizando guerra electrónica.

Mientras tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia dijo que sus defensas aéreas destruyeron 75 drones ucranianos durante la noche. Veinticuatro fueron derribados sobre la región suroeste de Krasnodar en Rusia, y 23 más sobre la península ucraniana anexada de Crimea.

Se informó que dos drones fueron derribados sobre la región de Voronezh en Rusia, donde el Estado Mayor General de Ucrania dijo el miércoles que había atacado el depósito de petróleo de Khokholskaya. El gobernador regional Alexander Gusev escribió en Telegram que los escombros de los drones caídos provocaron un incendio de productos derivados del petróleo, sin dar más detalles.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.