Bajo críticas de Trump por costos, Powell pide revisión de la renovación del edificio de la Fed

WASHINGTON (AP) — El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha solicitado a un inspector general que revise el costo de las renovaciones de la sede del banco central, que funcionarios de la Casa Blanca han criticado como "ostentosas".

Un portavoz del inspector general, un organismo de vigilancia independiente, confirmó la solicitud y declinó hacer más comentarios. La solicitud fue reportada inicialmente por Axios.

La Fed ha estado renovando dos de sus edificios de oficinas en Washington durante varios años, con un costo estimado actual de aproximadamente US$2500 millones, 700 millones más de lo calculado originalmente. El proyecto fue aprobado por primera vez por la junta de la Fed en 2017. Funcionarios de la administración Trump han usado el gasto y algunas supuestas comodidades en los edificios remodelados para criticar a Powell, a quien el presidente ha atacado por no reducir las tasas de interés.

Russ Vought, el principal asesor presupuestario del presidente, declaró el jueves que el presidente Donald Trump está "extremadamente preocupado" por la "reforma ostentosa" y sugirió que podría estar violando las normas locales de construcción.

La carta representa una escalada aguda en los esfuerzos de la administración Trump por obtener un mayor control sobre la Fed, una agencia independiente encargada de buscar precios estables y máximo empleo. La independencia del banco central es ampliamente vista como crucial para que pueda lograr esos objetivos.

Trump ha exigido repetidamente que Powell reduzca la tasa de interés, en parte porque cree que reducirá los costos de endeudamiento del gobierno.

En abril, Trump amenazó con despedir a Powell, aunque luego se retractó después de que la bolsa reaccionó con una brusca caída. La Corte Suprema ha señalado desde entonces que el presidente no tiene la autoridad para destituir al presidente de la Fed por un desacuerdo sobre las tasas de interés.

La ley que rige la Fed dice que el director de la institución puede ser despedido "por causa", como mala conducta o negligencia en el deber. El mandato de Powell termina en mayo de 2026.

La carta de Vought critica la gestión de Powell en la Fed, sugiriendo que la administración podría estar tratando de construir un caso para destituirlo por causa.

"Aún creo que es poco probable, pero no imposible, que Trump intente reemplazar a Powell antes de que termine su mandato", indicó Stephen Moore, un exasesor de Trump y economista en la Fundación Heritage.

La carta también acusa a la Fed de haber alterado sus planes de construcción sin notificar a una comisión de planificación de Washington, conocida como la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, y podría estar violando sus reglas.

Trump ha nombrado recientemente a dos asesores cercanos a la comisión. Durante el fin de semana, la Fed señaló en una publicación de "preguntas frecuentes" en su sitio web sobre el proyecto de construcción que "no está sujeta a la dirección" de la comisión y solo ha cumplido con sus directivas de manera voluntaria. Aclaró también que es responsable ante el Senado y la Cámara de Representantes y que es supervisada por el inspector general independiente, no por la Casa Blanca. La Fed no se financia directamente por el dinero de los contribuyentes y en su lugar utiliza los ingresos de los pagos de intereses sobre sus enormes tenencias de bonos y tarifas de los bancos para pagar sus operaciones. En las preguntas frecuentes, la Fed explicó que los costos más altos de su proyecto se deben al aumento de los costos de materiales, mano de obra y equipo. Los costos de construcción en general han aumentado en los últimos años como resultado de la inflación de 2022-2023, la mayor en cuatro décadas. El banco central también dice que se ha descubierto más asbesto de lo esperado y ha tenido que cumplir con las restricciones de altura en Washington construyendo más subterráneo, a mayor costo. Durante una audiencia en el Senado el mes pasado, el senador Tim Scott, un republicano de Carolina del Sur y presidente del comité bancario, criticó a la Fed por "renovaciones lujosas" que, según él, incluían "terrazas en la azotea, ascensores personalizados que abren a comedores VIP, (y) acabados de mármol blanco". Powell, sin embargo, refutó esa caracterización: "No hay comedor VIP. No hay nuevo mármol. ... No hay ascensores especiales". La Fed sí cambió sus planes de construcción en 2023, agregó. La Fed también aclaró en las preguntas frecuentes que la "terraza jardín" que se menciona en los documentos de planificación de 2021 es un "jardín a nivel del suelo" sobre un garaje de estacionamiento que se utiliza para "ayudar con la gestión de aguas pluviales y para aumentar la eficiencia del edificio y la longevidad del techo". Mientras tanto, Trump atacó nuevamente a Powell el lunes, diciendo que ha sido "terrible" y "no sabe lo que está haciendo". Powell se ha abstenido de reducir las tasas de interés diciendo que primero hay que ver cómo los aranceles de Trump influyen en la inflación y el crecimiento económico. La preocupación de la Fed es que los recortes de tasas podrían empeorar la inflación si, de hecho, sus aranceles resultan en precios más altos en toda la economía de Estados Unidos. También existe la posibilidad de que los aranceles perjudiquen el crecimiento económico de maneras que requieran recortes de tasas para limitar la pérdida de empleos.

Trump y algunos de sus funcionarios han instado a Powell a renunciar, aunque no hay indicios de que se vaya antes de que termine su mandato en mayo.

“A falta de revelaciones de mala conducta relacionada por parte del presidente de la Fed —para lo cual no hay evidencia hasta la fecha— que conduzca a un colapso del apoyo en el Senado, estamos 100% seguros de que Powell no renunciará”, escribió el lunes Krishna Guha, analista del banco de inversión Evercore ISI.

El corresponsal en la Casa Blanca Josh Boak contribuyó con este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.