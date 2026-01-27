Bajo el mar: empresa chilena añeja vinos en cavas submarinas

Por Rodrigo Gutierrez

SANTIAGO, 27 ene (Reuters) - En jaulas instaladas en el fondo marino en torno a la pequeña isla Locos, en el norte de Chile, buzos almacenan botellas de vino de un programa de guarda submarina que promueven emprendedores vinculados con un centro de buceo local.

Una temperatura constante todo el año (11-12 grados celsius), la presión negativa y una menor cantidad de luz desarrollan el "efecto cava" que las viñas habitualmente construyen en galerías bajo tierra.

"Fuimos probando distintas alternativas, formas, cajas, envoltorio, viñas. Ya vamos encontrando de a poco ciertos productos que trabajan muy bien bajo el agua", dijo Alejandro Soza, socio y director del centro de buceo ODC.

Las botellas sumergidas entre 10 y 20 metros de profundidad entre ocho meses y un año tienen adheridos sedimentos calcáreos habituales del litoral del océano Pacífico en la región de Coquimbo.

"Se sienten los taninos más sedosos, más suaves, se siente un cuerpo más elegante, en el vino se siente esa evolución de guardar bajo el agua", comentó la sommelier brasileña Luana Balbine al degustar uno de los vinos.

Las cepas blancas y de clima frío como Chardonnay o Sauvignon Blanc, así como el Pinot Noir, responden mejor a la guarda submarina, aunque el método se puede aplicar a otras variedades.

Aunque la conservación y madurez de los vinos en agua se conoce hace décadas, el proyecto es relativamente novedoso en Chile, ampliamente conocido por su industria vitivinícola y por tener más de 4.000 kilómetros de costa al Pacífico.

Los socios del proyecto consideran además que la experiencia puede convertirse en una atracción turística para quienes visitan la vecina playa de Pichidangui. (Reporte de Rodrigo Gutiérrez para Reuters TV, escrito por Fabián Cambero)