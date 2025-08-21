Bajo examen visas de 55 millones de extranjeros

El organismo también advirtió que todos los titulares de visas estadounidenses están sujetos a "controles continuos", con especial atención a cualquier evidencia que pueda indicar la necesidad de revocar su visa y deportarlos.

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero pasado, la administración impuso cada vez más restricciones y requisitos a las solicitudes de visa, incluyendo la exigencia de que todos los solicitantes se sometan a entrevistas en persona.

Sin embargo, la revisión de los permisos de los 55 millones de extranjeros residentes parece indicar un endurecimiento significativo. El Departamento de Estado explicó que se examinarán todas las cuentas de redes sociales, los registros policiales en sus países de origen y cualquier infracción de la ley estadounidense cometida desde su llegada.

A principios de esta semana, la administración anunció la revocación de más de 6000 visas de estudiantes extranjeros desde enero, incluyendo 4000 por "infracciones reales" de la ley y aproximadamente entre 200 y 300 visas por motivos relacionados con el terrorismo. (ANSA).