Bajo mandato de Maduro, Venezuela envió a Suiza oro por valor de US$5.200 millones

Por John Revill

ZÚRICH, 6 ene (Reuters) - Venezuela transportó oro por valor de casi US$4.140 millones a Suiza durante los primeros años del mandato del derrocado presidente Nicolás Maduro, según datos de aduanas.

El país sudamericano envió 113 toneladas métricas del metal precioso a Suiza desde 2013, cuando Maduro asumió el cargo, hasta 2016, según datos revisados por Reuters.

El oro procedía del banco central de Venezuela, dijo la emisora suiza SRF, en un momento en que el Gobierno estaba vendiendo oro para apoyar su economía.

No hubo exportaciones de oro de Venezuela a Suiza desde 2017, cuando se impusieron las sanciones de la Unión Europea, hasta 2025, mostraron los datos de aduanas.

Maduro fue capturado por fuerzas especiales estadounidenses en una redada en Caracas el 3 de enero, y enfrenta cargos en una corte de Nueva York que incluyen narcotráfico y narcoterrorismo.

El lunes, Suiza ordenó la congelación de los activos que Maduro y 36 asociados tienen en el país, pero no dio ninguna información sobre el posible valor o el origen de esos fondos.

Se desconoce si existe algún vínculo entre dichos activos y el oro transferido desde el banco central.

El oro, procedente de las reservas de Venezuela, fue probablemente transferido a Suiza para su procesamiento, certificación y posterior transporte, informó SRF.

Suiza es uno de los mayores centros mundiales de refinado de oro, con cinco grandes refinerías en el país.

El Banco Central de Venezuela ha vendido sus reservas de oro para apoyar la economía del país y obtener divisas frente a las sanciones de Estados Unidos.

"Hubo grandes ventas forzadas por parte del banco central de Venezuela entre 2012 y 2016. Gran parte de esto habrá llegado a Suiza", dijo Rhona O'Connell, analista de mercados de StoneX. "A partir de entonces podría haber permanecido con contrapartes en el sector financiero, o vendido como pequeñas barras a Asia, o en cualquier parte del mundo".

Las exportaciones de oro a Suiza cayeron a cero en 2017 cuando la Unión Europea sancionó a varias personas venezolanas acusadas de violaciones de los derechos humanos o de socavar la democracia. Suiza adoptó las sanciones de la UE a principios de 2018.

Las sanciones no contenían un embargo general suizo sobre las importaciones de oro de Venezuela.

"Probablemente hubo una caída importante en las exportaciones después porque el banco central venezolano simplemente se quedó sin oro", dijo O'Connell de StoneX.

(1 dólar = 0,7924 francos suizos)

(Reporte de John Revill; Edición en Español de Manuel Farías)